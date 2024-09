Real Madrid vence Alavés com brilho de brasileiros e diminui distância para o líder Barcelona

Com Vinícius Jr. de garçom, Rodrygo balançando as redes e Endrick acertando uma bola na trave, o Real Madrid venceu o Alavés por 3 a 2, nesta terça-feira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Na partida, o gigante espanhol abriu 3 gols de frente mas permitiu a reação dos rivais que marcaram duas vezes no final do duelo.

No segundo tempo, a vitória poderia ter tido um toque ainda mais brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti escalou Endrick no ataque com pouco mais de 20 minutos, e o ex-palmeirense correspondeu. Em uma de suas primeiras investidas pela direita, ele ganhou do zagueiro e acertou a trave do goleiro Sivera.

O resultado serviu ainda para aproximar o time merengue de seu principal rival na classificação. O triunfo deixa o Real com 17 pontos, um a menos que o Barcelona, que entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Getafe. O Alavés é o oitavo com 10 pontos.

As duas equipes voltam a jogar no final de semana pelo Campeonato Espanhol. Em busca da quinta vitória seguida, o conjunto comandado pelo técnico Carlo Ancelotti terá pela frente o Atlético de Madrid, no domingo. Um dia antes, o Alavés tenta a reabilitação em visita ao Getafe.

O Real Madrid começou em ritmo avassalador e movimentou o marcador no primeiro minuto de confronto. Vinícius Júnior recebeu a bola pela esquerda na área, foi na linha de fundo e só rolou para Lucas Vazquez bater de primeira: 1 a 0.

Jogando em ritmo de treino, a equipe do técnico Carlo Ancelotti continuou empilhando chances de ampliar e, aos 21, em nova assistência de Vini Jr, fez 2 a 0 com Mbappé. O gol, no entanto, acabou sendo invalidado por impedimento.

Para conter o ritmo dos donos da casa, o Alavés teve de recorrer ao jogo violento. Alvo preferido dos marcadores, Vini Jr. foi "premiado" com um cartão amarelo por reclamar da arbitragem.

Com domínio da partida, o Real Madrid voltou a balançar a rede no final do primeiro tempo. Em tabela sensacional com Bellingham, Mbappé teve tempo de driblar o zagueiro antes de bater no canto para fazer 2 a 0, aos 39 minutos.

Se o primeiro tempo contra o Alavés teve gol logo no início, na etapa final não foi diferente. Em bela trama pela direita, Rodrygo envolveu seu marcador, foi na linha de fundo e bateu cruzado para fazer 3 a 0 aos dois minutos.

Aos 24 minutos, Ancelotti promoveu mudanças na equipe a fim de dar mais ofensividade ao Real. Endrick entrou no lugar de Rodrygo e buscou as jogadas individuais para superar a marcação. Em sua melhor chance, acertou a trave de Sivera.

No entanto, o próprio Real Madrid complicou a partida. Com dois gols em sequência, o Alavés voltou para o jogo. Aos 39, Benavidez chutou da entrada da área e fez 3 a 1. Logo depois, Kike García bateu cruzado e anotou o segundo dos visitantes.

O duelo terminou de forma dramática, com o Real todo na defesa tentando garantir os três pontos. O Alavés até foi para cima, mas com pouco tempo, não conseguiu chegar ao empate de 3 a 3.

Mais dois jogos aconteceram nesta terça-feira pelo Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o Sevilla sofreu, mas venceu o Valladolid por 2 a 1. O gol que inaugurou o placar foi marcado por David Torres, contra. Ao tentar afastar o perigo, ele mandou a bola para as próprias redes, aos 45 minutos do primeiro tempo. O Valladolid igualou o marcador com Kike Perez, em chute que de desviou na defesa: 1 a 1 aos 11 minutos do segundo tempo.

No final da partida, Chidera Ejuke garantiu os três pontos. Ele se aproveitou de um erro defensivo para fazer 2 a 1 aos 40 minutos. Na classificação, o Sevilla chegou aos oito pontos e saltou para o 12º lugar. Já o Valladolid se mantém com cinco pontos e ocupa agora a zona de rebaixamento no 18º posto.

Já o Valencia perdeu a chance de melhorar sua posição na classificação ao receber o Osasuna e ficar no empate sem gols. O resultado mantém a equipe na zona de rebaixamento com cinco pontos, enquanto os visitantes ocupam o sétimo lugar com 11 pontos.