Proprietário garante que possível compra do Everton não interfere na Roma: 'Só vai ajudar'

O norte-americano Dan Friedkin emitiu uma nota oficial no site da Roma, nesta terça-feira, para garantir que a possível compra do Everton, na Inglaterra - acordo sujeito à aprovação das autoridades do futebol inglês - não vai interferir nos planos de investimento no clube italiano.

Muitos torcedores da Roma ficaram preocupados com a notícia de que o Friedkin Group, sediada no Texas, e de propriedade de Dan e seu filho, Ryan, estavam investindo em um clube do Campeonato Inglês e cogitaram um possível rompimento da parceria.

"A potencial adição do Everton ao nosso portfólio não altera o nosso foco na AS Roma", garantiu Friedkins, no site da Roma, em maneira de tranquilizar os torcedores e resgatar a paz no Estádio Olímpico. "De qualquer forma, a união de vários clubes só vai ajudar a Roma", afirmou.

O executivo explicou as negociações, tentando deixar tudo às claras na Itália. "Cada clube do nosso portfólio opera de forma independente e a AS Roma continua no centro das nossas ambições futebolísticas. Tenha certeza de que nosso comprometimento de tempo, recursos e energia com a equipe não diminuirá."

Friedkins aproveitou para explicar a demissão do técnico Daniele de Rossi, ídolo como jogador da Roma. "Temos o maior respeito pelo Daniele e acreditamos que ele terá uma ótima carreira como treinador. Talvez até um dia em Roma", disse. "A decisão de nos separar dele foi incrivelmente difícil, mas fizemos acreditando que isso nos daria a melhor oportunidade de competir por troféus nesta temporada."