Operário-PR vence o lanterna Guarani e fica perto da vaga na Série B em 2025

O Operário-PR fez o dever de casa nesta terça-feira, na sequência da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o time paranaense encarou o Guarani, e com gol de pênalti, cobrado por Boschilia, ex-jogador dos campineiros, venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o Operário foi a 39 pontos e saltou para a 10ª colocação da tabela de classificação, agora ficando sete atrás do Mirassol, primeiro time no G4, e com um jogo a menos. Está perto de confirmar sua vaga na Série B em 2025.

Do outro lado, o Guarani parou nos 24 pontos e segue na lanterna, seis atrás do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time de Campinas também tem um jogo a menos.

Buscando aproveitar do fator casa para se aproximar da zona de acesso, o Operário se lançou ao ataque desde o apito inicial e quase conseguiu abrir o marcador aos dois, quando Boschilia arriscou de fora da área e o goleiro Pegorari voou para defender.

Aos 12, foi a fez de Pará receber de Ronald e chutar de primeira, também parando no paredão do Guarani. Entretanto, o time de Campinas equilibrou o duelo e aos 26 assustou com Pierre, que também arriscou de fora e mandou rente à trave.

Aos 30, foi a vez de João Victor avançar pela direita e chutar na saída de Gabriel Mesquita, que salvou o time da casa. O Operário respondeu aos 33 com Rodrigo Rodrigues, que recebeu de Pará na área, bateu de primeira e Pegorari pegou de novo. No último lance da etapa inicial, Luan Dias recebeu na direita, cortou para o meio e chutou com muito perigo, mas a bola passou rente à trave e o jogo foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Guarani seguiu pressionando e até criou boas chances com Luan Dias, mas logo o time da casa voltou a ser dominante. Aos 11, Feliciano cruzou, Rodrigo Rodrigues mandou de cabeça livre de marcação, mas a bola foi para fora.

Aos 13, em escanteio, Joseph mandou de cabeça e Salustiano jogou para fora. Entretanto, no minuto seguinte, Daniel Lima pegou sobra na entrada da área, chutou, a bola bateu no braço de Salustiano e o árbitro assinalou pênalti na hora. Boschilia foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro e abrindo o marcador.

Após o gol, o Guarani se desestabilizou. O Operário teve a chance de ampliar aos 29, quando a defesa saiu errado, Ronald ficou com a bola, entrou na área e chutou cruzado na rede, pelo lado de fora. Os paranaenses tiveram mais uma chance clara aos 33, quando Felipe Augusto roubou a bola de Lucas Adell na entrada da área, ficou cara a cara com Pegorari, mas chutou no goleiro.

O 'paredão bugrino' evitou mais um gol adversário aos 41, quando Felipe Augusto cobrou escanteio, Joseph mandou de cabeça no canto e Pegorari salvou em cima da linha.

Os paulistas ainda esboçaram uma pressão final, mas pararam na defesa adversária e tiveram Reinaldo expulso e Luan Dias com o tornozelo machucado, deixando o time com nove jogadores. Assim, o Operário garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a 29ª rodada em datas diferentes. Enquanto o Operário encara o Santos no sábado, a partir das 18h, na Vila Belmiro, o Guarani fecha a rodada diante do Avaí, na segunda-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 GUARANI

OPERÁRIO-PR - Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Pará (Gabriel Feliciano); Índio (Jacy), Vinícius Diniz (Rodrigo Lindoso), Boschilia (Felipe Augusto) e Rodrigo Rodrigues; Ronald e Vinícius Mingotti

(Daniel). Técnico: Rafael Guanaes.

GUARANI - Pegorari; Pacheco (Heitor), Lucas Adell, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa (Jefferson); Matheus Bueno, Pierre (Anderson Leite) e Luan Dias; João Victor (Reinaldo), Caio Dantas e Marlon Maranhão (Marcelinho). Técnico: Allan Aal.

GOL - Boschilia, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel e Boschilia (Operário-PR); Pierre, Matheus Salustiano, Luan Dias, Caio Dantas e Matheus Bueno (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Reinaldo (Guarani).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 51.935,00.

PÚBLICO - 3.684 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).