Grêmio encara Criciúma em jogo atrasado para virar a cena de vez no Brasileiro

Após vitória suada por 3 a 2 sobre o time reserva do Flamengo, o Grêmio terá mais uma oportunidade para continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Em duelo atrasado da quinta rodada, o tricolor gaúcho encara o Criciúma, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para se afastar de vez do fantasma do rebaixamento e se consolidar na competição. A partida foi remarcada devido às fortes enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em maio.

O confronto contra os catarinenses é encarado como duelo direto para as pretensões do time de Renato Gaúcho, que aparece em 12º lugar, com 31 pontos, a três pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio ainda terá um outro jogo atrasado, da sexta rodada, contra o Atlético-MG. Será o terceiro jogo em casa do Grêmio desde as enchentes do primeiro semestre: "Somos mais fortes em casa. Se tivéssemos disputado o campeonato inteiro em nosso estádio, hoje estaríamos brigando pelo G-4!", disse Renato Gaúcho.

Para o duelo, a grande novidade é a volta do próprio treinador à beira do gramado, após cumprir suspensão. Renato Gaúcho ainda contará com o retorno do zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão contra o time carioca. A dúvida paira sobre o seu companheiro Rodrigo Ely, com desconforto muscular. Caso seja novamente vetado, Kannemann seguirá no time titular. Pavón também é presença incerta.

Por sua vez, o Criciúma, até então em posição confortável na tabela, viu pulverizar sua gordura diante a zona de queda após o empate sem gols contra o Athletico-PR, no último domingo. O time de Cláudio Tencati é o 15º, com 29 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre o Z-4.

"Passamos o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Não podemos ter desespero, se não agora as 12 partidas que tem pela frente, é derrota e pode se preparar para Série B 2025", alertou Tencati.

O treinador terá uma baixa bastante sentida. Destaque do time, o atacante congolês Bolasie levou o terceiro amarelo e está fora do confronto. Arthur Caike irá formar a dupla de ataque com Allano. A novidade fica por conta do retorno do zagueiro Walisson Maia, livre de suspensão, e do reforço Pedro Rocha, recuperado de uma entorse no joelho direito, e o atacante deve ser relacionado pela primeira vez desde sua chegada em agosto.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CRICIÚMA

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Newton e Matheusinho; Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).