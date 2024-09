São Paulo precisa vencer Botafogo pela Libertadores para avançar às semifinais

O São Paulo decide a permanência na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Botafogo, no MorumBis. Após um empate por 0 a 0 no Rio, quem vencer fica com a vaga na semifinal do torneio. O vencedor espera quem passar entre Penãrol e Flamengo, na quinta-feira, em confronto no qual os uruguaios têm vantagem de um gol.

Lucas Moura e Bobadilla foram os únicos considerados titulares que começaram a partida contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Eles devem permanecer na escalação desta quarta-feira.

"Temos que melhorar, sabemos que quarta é decisão e não podemos perder. O jogo contra o Internacional acaba hoje, amanhã já temos que pensar no jogo contra o Botafogo, corrigir os erros, descansar e olhar para frente", disse Bobadilla após a derrota por 3 a 1, em casa.

Na frente, Ferreirinha está recuperado da lesão na perna esquerda sofrida em agosto diante o Palmeiras pelo Brasileirão. O atacante retomou atividades no gramado na semana passada e tem chances de aparecer como opção no banco de reservas.

O ataque são-paulino precisa mesmo de um gás. Nos últimos seis jogos, foram apenas dois gols, contra Internacional e Cruzeiro. No mesmo intervalo, a equipe sofreu seis. Com 15 na temporada, Luciano é o artilheiro da equipe.

Ele chegou à marca justamente na derrota para os gaúchos. Na partida de ida contra o Botafogo, o camisa 10 começou no banco. Apesar da artilharia, a tendência é que isso seja mantido para esta quarta-feira.

O que deve mudar é o esquema. No Rio, o São Paulo entrou com três zagueiros, com Sabino no lugar de Wellington Rato. O atacante, desta vez, sequer foi relacionado para a última partida e deve voltar ao time titular nesta quarta, no esquema mais tradicional do time. Ele se junta a William Gomes, que permanece, Lucas e Calleri.

Outro fator que pode servir para motivar o ataque são-paulino depende do centroavante argentino. Com 13 gols pelo São Paulo na Libertadores, o jogador está a dois de igualar Rogério Ceni e Luis Fabiano como maior artilheiro do clube na competição. Nesta temporada, ele marcou quatro vezes em seis jogos. Em 2016, foram nove gols, em 12 jogos.

Em caso de novo empate, a decisão será em disputa por pênaltis. O elenco são-paulino teve um momento dedicado a bolas paradas no treinamento da manhã de terça-feira, véspera da partida.

Com time misto, o Botafogo vem de vitória no clássico contra o Fluminense, o que lhe garantiu vantagem de três pontos na liderança do Brasileirão.

A equipe perdeu inúmeras chances de sair na frente na disputa pela vaga na semifinal no jogo do Rio e vai ter que correr atrás desse prejuízo no MorumBis. Para isso, Artur Jorge não fará mudanças em relação à equipe da semana passada.

Diferentemente do São Paulo, o elenco botafoguense teve mais intensidade no fim de semana. O único titular que não entrou em campo pelo Brasileirão diante do Fluminense foi o lateral-direito Vitinho. Marlon Freitas também não foi escalado, mas por cumprir suspensão. O volante retorna para a Libertadores e fará dupla com Gregore.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.