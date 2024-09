Gustavo Gómez exalta defesa do Palmeiras e pede foco contra o Atlético-MG: 'Pés no chão'

O Palmeiras finalizou na manhã desta quarta-feira mais um treino visando o jogo de sábado, com o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos líderes do time, o zagueiro Gustavo Gómez comentou sobre a importância da partida diante do objetivo da equipe de alcançar o líder Botafogo.

"Nós estamos trabalhando com os pés no chão e com muita humildade para enfrentar cada jogo como se fosse uma final. No sábado vai ser dessa forma. Contamos com a nossa torcida em Campinas, como da última vez que jogamos lá, contra o Cuiabá, em que os torcedores nos ajudaram muito. É trabalhar bem essa semana para tentar conseguir mais uma vitória e seguir na luta", afirmou o jogador ao comentar sobre a partida, que mais uma vez vai ser disputada em Campinas, no estádio Brinco de Ouro.

A boa fase da defesa foi destacada pelo zagueiro como uma das explicações pela boa fase da equipe. "Para qualquer time, é muito importante não tomar gol. Não é só mérito do goleiro nem só o trabalho dos zagueiros, é esforço de todos. Estamos trabalhando muito nesse aspecto e temos que seguir assim. Para ter consistência, tem que ter uma boa defesa e tomar poucos gols", disse o defensor paraguaio.

Dono da melhor defesa do Brasileirão, (19 gols sofridos), o time paulista tem ainda uma outra marca considerável: possui o maior número e partidas sem ser vazada: 13 jogos.

A intensidade dos treinamentos nesta reta final da temporada 2024 também foi destacada pelo zagueiro. "Acho que agora as dinâmicas estão saindo melhor porque temos muito tempo para treinar e analisar os jogos. Conseguimos ver o que nós fizemos no final de semana e corrigimos os erros", afirmou.

No treino realizado na Academia de Futebol, o lateral-direito Mayke foi uma das novidades. Ele iniciou a transição física e trabalhou em separado com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. Marcelo Lomba, recuperado de uma lombalgia, fez uma atividade com os preparadores de goleiro.