Eriksen vai de herói a vilão e United larga na Liga Europa cedendo empate ao Twente em casa

A fórmula de disputa da Liga Europa é diferente nesta temporada, idêntica da Liga dos Campeões, e há espaço para reabilitação na busca pelas oito vagas diretas às oitavas de final. Mas largar em casa com tropeço não estava nos planos do Manchester United. Jogando no Old Trafford lotado e barulhento, os ingleses permitiram a igualdade para o Twente, por 1 a 1, na abertura da competição.

Foi um dia de sentimentos opostos para o dinamarquês Eriksen. O meia abriu o placar com um golaço, em linda batida no ângulo, e caminhava para ser o herói da partida. Mas em uma bobeira na etapa final ele acabou permitindo a roubada de bola e o gol dos holandeses que definiu o marcador em 1 a 1, para frustração da torcida.

O United volta a campo novamente em Old Trafford, no domingo, para confronto com o Tottenham pelo Campeonato Inglês. Na Liga Europa, buscará a primeira vitória em visita ao Porto, no dia 3 de outubro. Serão oito jogos para cada um dos 36 times em oito jornadas. Os oito melhores avançam direto, enquanto de nono a 24º fazem um playoff mata-mata para definir outras oito vagas.

Em um duelo com equipes prometendo a ofensividade desde o apito inicial, o jogo começou em alta velocidade, mas sem grandes chances de gols em Old Trafford. A melhor delas veio aos 25 minutos em fogo amigo. Hilgers desviou cruzamento para traz e obrigou o goleiro Unnerstall a fazer milagre e evitar o gol contra a favor do Manchester United.

Curiosamente, a melhor chance dos holandeses na partida também veio em lance de um defensor mandando na direção errada. Dalot quase fez contra para o Twente pouco antes da chance gigante dos ingleses.

Aos 34 minutos, a partida até então equilibrada se transformou em vantagem para os donos da casa graças a um golaço de Eriksen. O meia dinamarquês pegou a sobra na entrada da área e acertou um chutaço, no ângulo.

O Twente voltou do intervalo determinado a empatar logo e buscou o campo ofensivo. Onana evitou a igualdade ao espalmar a boa cobrança de falta de Stein. Após o escanteio, a torcida holandesa ainda pediu um pênalti em toque de mão.

O United começou a administra a posse de bola, sem pressa, para esfriar os ânimos dos visitantes. A individualidade e uma falha acabaram decisivas. Rooiij saiu de sua área enfileirando marcadores, mas adiantou a bola ao superar o quinto inglês. A bola caiu nos pés de Eriksen, que não afastou e perdeu para Lammers. O atacante avançou e empatou aos 22 minutos.

O United acusou o golpe e correu riscos de levar a virada. Com Ter Stegen cobrança calma na beira do campo, o time voltou a tocar a bola e Zirkzee obrigou Unnerstall a grande defesa. A batida ia no ângulo. Bruno Fernandes ainda assustou em bola colocada.

Na pressão final, já nos acréscimos, Unnerstall se tornou o herói do Twente ao salvar a cabeçada à queima roupa de Maguire, desviada no caminho por um marcador, ao esticar a mão esquerda e salvar milagrosamente. O jogo terminou com a bola nas mãos do goleiro, abraçado por todos os companheiros.

Confiante em realizar uma grande edição de Liga Europa, a Lazio acabou beneficiada por jogar em campo neutro contra o Dínamo Kiev - não pode atuar na Ucrânia por causa da guerra - e não teve trabalho para largar com triunfo. Atuando na Grécia, definiu a vitória por 3 a 0 com somente 35 minutos, gols de Boulaye (2) e Bashiru.

A zebra do dia foi a derrota do Porto, de virada, por 3 a 2 em visita ao Bodo Glimt, na Noruega. O time português jogou com um a mais desde os seis minutos do segundo tempo e não aproveitou. Jogando na Holanda, o AZ Alkmaar também fez 3 a 2, diante do Elfsborg.

Demais resultados desta primeira rodada: Anderlecht 2 x 1 Ferencvaros; Midtjylland 1 x 1 Hoffenheim; Galatasaray 3 x 1 PAOK; Ludogorets 0 x 2 Slavia Praga e Nice 1 x 1 Real Sociedad.