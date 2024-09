Liverpool e Arsenal goleiam e avançam às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Sem sobressaltos, Liverpool e Arsenal confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira e avançaram às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa com goleadas pelo mesmo placar: 5 a 1. O Liverpool bateu o West Ham, de virada, no Anfield, enquanto a equipe londrina superou o Bolton Wanderers, da terceira divisão.

Atual campeão, o Liverpool entrou em campo com um time misto. Ainda sem contar com o goleiro Alisson, machucado, o técnico Arne Slot escalou Kelleher no gol e deu a primeira chance como titular ao reforço Chiesa.

O dono da casa dominou as ações nos primeiros minutos, mas não conseguiu se impor no placar. Pelo contrário, acabou vendo o West Ham saindo na frente, aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou nos pés de Alvarez, que demorou para finalizar, mas viu a bola morrer nas redes em meio ao bate-rebate dos defensores do Liverpool. O zagueiro Quansah acabou mandando contra o próprio gol.

O empate, contudo, veio quatro minutos depois. Aos 24, Chiesa bateu de voleio dentro da área, mas pegou mal na bola, que subiu. Diogo Jota, oportunista, completou de cabeça para as redes. O gol renovou a confiança dos anfitriões, que quase anotaram o segundo aos 29, com Gakpo.

A virada só veio depois do intervalo. O lance começou a ser construído na defesa do Liverpool, aos 3, quando Curtis Jones partiu com a bola dominada, tabelou na intermediária e serviu Diogo Jota, que bateu na saída do goleiro Fabianski.

A vantagem do Liverpool fez o técnico Julen Lopetegui colocar o brasileiro Lucas Paquetá em casa. Do outro lado, Slot respondeu com Mac Allister e Salah deixando o banco de reservas.

As mudanças deram mais resultado para o lado dos anfitriões. Aos 27, Salah anotou o terceiro gol. E, na sequência, Mac Allister carimbou a trave. A expulsão de Alvarez, com o segundo cartão amarelo, aos 31, desanimou ainda mais o West Ham. Mesmo com a diferença no placar e no número de jogadores, as duas equipes protagonizaram animada partida, com boas chances de gol para ambos os lados.

Os donos da casa seguiam melhores e mais próximos do gol adversário. Um dos principais jogadores do Liverpool na partida, Gakpo brilhou nos minutos finais com dois gols em sequência, aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Curiosamente, foi a segunda temporada consecutiva em que o Liverpool venceu o rival por 5 a 1, pela Copa da Liga Inglesa.

ARSENAL GOLEIA

Também jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino avançou ao golear o Bolton Wanderers por 5 a 1. Sem sustos, o Arsenal abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Rice, aos 16, e Nwaneri, aos 37. Na segunda etapa, Nwaneri anotou mais um, Sterling ampliou e Havertz selou a tranquila vitória. O Bolton descontou com Collins, também no segundo tempo.