Maus resultados e críticas à torcida derrubam técnico Paulo Gomes no Botafogo-SP

O técnico português Paulo Gomes não seguirá no Botafogo-SP para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista decidiu pela demissão após reunião nesta quarta-feira, entre Toninho Cecílio, executivo de futebol, e Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração.

Logo depois da reunião, o treinador Paulo Gomes foi comunicado de sua saída. Além dele, Alexandre Faganello, auxiliar técnico, e João Bagão, analista de desempenho, deixaram o clube.

A decisão foi concretizada após o empate sem gols com o CRB, em casa, na terça-feira. O resultado deixou o time em 15º lugar, com 31 pontos, dois a mais do que o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 29. O Botafogo está há três jogos sem vencer, já que antes foi derrotado por Novorizontino, por 2 a 0, e Santos, por 1 a 0.

O técnico português chegou ao Botafogo em novembro de 2023 e brigou para não cair no Paulistão. Chegou à terceira fase da Copa do Brasil, caindo para o Palmeiras e, na Copa Paulista, foi eliminado na primeira fase.

Após o empate com o CRB, Paulo Gomes fez duras críticas à torcida, que vaiou o time "desde o aquecimento até o final do jogo", em suas palavras.

Atual auxiliar técnico da casa, Ivan Izzo comandará os próximos treinos da equipe visando o confronto com o Vila Nova-GO, marcado para sábado, às 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada.