Grêmio perde jogo atrasado e é ultrapassado pelo Criciúma na tabela do Brasileirão

O Grêmio voltou a ligar o sinal de alerta em relação ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pagando um dos seus jogos atrasados, em duelo da quinta rodada, o time gaúcho acabou sendo ultrapassado na tabela pelo Criciúma, ao ser derrotado por 2 a 1 para o rival direto, nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A derrota manteve o Grêmio com 31 pontos, na 14ª colocação, a três pontos do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, com 28. O time de Renato Gaúcho ainda tem um jogo atrasado a cumprir, contra o Atlético-MG, ainda sem data definida.

Com gols de Arthur Caike e Ronald Lopes, o time catarinense ganhou um bom respiro, subindo para o 13º lugar, com 32 pontos. A vitória também pôs fim a um jejum de três jogos sem vencer. Foi o último jogo atrasado do Criciúma na competição.

O Grêmio iniciou a partida estudando o adversário. Buscando transições rápidas, Braithwaite recebeu em velocidade e assustou em chute cruzado. O Criciúma era mais efetivo quando subia ao ataque. Felipe Mateus quase aproveitou a falha de Marchesin e na tentativa por cobertura mandou para fora. Gostando do jogo, o time catarinense saiu na frente do placar.

Após cruzamento, Arthur Caike pegou de primeira, a bola bateu na trave e voltou nos pés do atacante, que empurrou para as redes, aos 13 minutos. O gol desestabilizou os donos da casa, que abusaram dos erros de passes, principalmente no último terço do campo. Sem conseguir uma reação, o Grêmio ainda viu o Criciúma administrar o jogo e ficar próximo de ampliar na primeira etapa.

O time gaúcho voltou do intervalo com mais precisão nos passes. Braithwaite, desta vez pelo alto, mandou rente ao travessão. Pressionando o Criciúma no campo de defesa, Renato Gaúcho promoveu a entrada de Diego Costa, para ter mais presença na área. Formando uma blitz, os donos da casa chegaram ao empate aos 21 minutos. Após boa trama, com a bola passando de pé em pé, Villasanti recebeu na área e bateu tirando do goleiro para marcar.

Empolgado, o Grêmio subiu ainda mais a marcação, chegou a roubar a bola na área, mas Diego Costa errou o alvo. Contendo a pressão gaúcha, o Criciúma voltou a atacar e retomou a frente do placar. Ronald Lopes puxou para o meio e acertou um belo chute de fora da área, aos 33. Os donos da casa novamente se desestabilizaram. Correndo contra o relógio, esbarraram na defesa catarinense e não conseguiram nova reação.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando visita o líder Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 21 horas. Já o Criciúma atua somente no domingo, às 18h30, diante do Bahia, na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador. Ambos pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 CRICIÚMA

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro (Edenílson), Rodrigo Caio e Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald), Cristaldo (Diego Souza), Monsalve (Aravena) e Soteldo; Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Walisson Maia), Newton, Felipe Mateus (Jhonata Robert) e Matheusinho (Ronald Lopes); Arthur Caike (Felipe Vizeu) e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Arthur Caike, aos 13 minutos do primeiro tempo; Villasanti, aos 21, e Ronald Lopes, aos 33 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Monsalve e Diego Costa (Grêmio); Newton, Matheusinho, Walisson Maia e Felipe Mateus (Criciúma).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 726.332,00.

PÚBLICO - 15.582 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).