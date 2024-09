São Paulo de Zubeldía entra de vez na crise e sequência longe do MorumBis será teste de fogo

A derrota nos pênaltis para o Botafogo na noite desta quarta-feira, que culminou na eliminação do São Paulo na Libertadores, escancara a primeira grande crise da equipe sob o comando de Luis Zubeldía. À frente do clube desde abril deste ano, o argentino até tem ao seu favor as estatísticas, com um aproveitamento de 58%, mas viu seu elenco cair na Copa do Brasil e na competição continental em apenas 12 dias.

No recorte dos últimos sete jogos, o tricolor paulista tem três derrotas, três empates e apenas uma vitória, conquistada com o time reserva contra o Cruzeiro fora de casa no Brasileirão.

A eliminação para o Atlético-MG na Copa ganhou força pelo mau desempenho do time nos dois jogos das quartas. Contra o alvinegro carioca, conseguiu um bom empate fora de casa, mas não fez valer o apoio de sua torcida no MorumBis lotado para carimbar a classificação.

O 'fator casa', aliás, deixará de ser um trunfo da equipe de Zubeldía. Serão 48 dias sem atuar no seu estádio pela impossibilidade de utilizar o MorumBis, que receberá shows do cantor norte-americano Bruno Mars.

O cantor fará apresentações nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro no estádio, datas que coincidem com os jogos contra Corinthians e Vasco. Os jogos serão sediados em Brasília, no Mané Garrincha. O clássico Majestoso será no domingo, enquanto duelo contra os cariocas em 20 de outubro. Nesse período também haverá mais uma Data Fifa, que interrompe os jogos da Série A entre 7 e 15 de outubro.

Por isso, o próximo jogo do São Paulo como mandante no MorumBis será apenas no dia 13 de novembro, contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O hiato de jogos em sua casa pesa ainda mais quando se analisa as estatísticas da equipe quando atua no estádio. São 29 jogos do São Paulo como mandante e 65,1% de aproveitamento. 17 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. No total, balançou as redes 42 vezes e sofreu 20 gols.

Atual 5º colocado no Brasileirão, o tricolor paulista tem 44 pontos e está na cola do Flamengo, time que abre o G-4 e tem um ponto a mais com um jogo a menos realizado. Na cola, a equipe de Zubeldía tem a companhia do Bahia, Cruzeiro e Internacional, todos com 42 pontos. O time colorado ainda tem um jogo a menos na tabela.

Agora, a equipe concentrará seus esforços apenas na liga nacional. Dos concorrentes diretos a uma vaga na próxima Copa Libertadores, Bahia e Inter são os times que não têm nenhuma outra competição no calendário que não seja a própria Série A.