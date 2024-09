Luciano pediu para bater pênalti desperdiçado por Lucas contra o Botafogo: 'Estava confiante'

Para o São Paulo, a eliminação diante do Botafogo, após empate por 1 a 1 nas quartas de final da Copa Libertadores, ganha ar de dramaticidade pela sequência de episódios que ocorreram ao longo da noite desta quarta-feira. Ainda quando o time carioca vencia por 1 a 0, os donos da casa tiveram a chance de empatar a partida no MorumBis no primeiro tempo. Mas um pênalti desperdiçado por Lucas Moura evitou a reação naquele momento. O resultado, no entanto, poderia ter sido outro: Luciano, camisa 10 são-paulino e que estava em baixa com Luis Zubeldía, pediu ao atacante para bater a penalidade.

Após a ida de Darío Herrera ao VAR, para analisar um toque de mão no lance e validar o pênalti para o São Paulo, Luciano pegou a bola, com o intuito de cobrar o lance, e conversou com Lucas. O ídolo são-paulino, o batedor oficial da equipe, não cedeu a oportunidade ao companheiro. Ao acertar o travessão, Lucas perdeu o primeiro pênalti de sua carreira.

"Quem está ali no vestiário sabe que o cobrador era o Lucas, mas também tinha eu e Calleri. Eu pedi para bater, mas ele (Lucas) estava confiante e falou que bateria o pênalti. Eu desejei boa sorte, queria que ele fizesse o gol. Se a gente consegue o empate no primeiro tempo, tenho certeza que voltaríamos fortes para o segundo em busca do resultado. Infelizmente, não deu certo", afirmou Luciano, em entrevista coletiva após a partida.

O último gol de pênalti de Luciano foi na partida contra o Atlético-GO, em vitória por 3 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Lucas Moura não entrou em campo, por uma lesão, e por isso o camisa 10 pôde bater o pênalti em Goiânia. Já Lucas, desde que retornou ao São Paulo, converteu as cinco cobranças anteriores que teve - a última, justamente contra o Botafogo, em empate por 2 a 2 na 19ª rodada do Nacional.

"São coisas normais de jogo. Já estava definido quem bate e eu era o cobrador. Peguei a bola e infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo. A gente está sujeito a isso", afirmou Lucas, na zona mista do MorumBis. "A eliminação é muito doída. Tenho minha parcela de culpa e sei da minha responsabilidade. Errei o pênalti quando estávamos buscando uma reação."

Na disputa por pênaltis, tanto Lucas como Luciano foram à marca da cal pelo São Paulo e converteram suas penalidades. O camisa 10, que bateu o quinto na sequência, contou com a "sorte", pelo fato de bola passar por baixo do goleiro John. Após o gol, Luciano fez a sua parte. Ele foi de encontro a Rafael e disse que o são-paulino defenderia a cobrança de Almada, que viria na sequência - o que não aconteceu.

Com a eliminação, resta apenas o Brasileirão para o São Paulo. O time joga no domingo,em clássico contra o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão. No mesmo estádio, mas no sábado, 28, às 21h, o Botafogo manda seu jogo contra o Grêmio.