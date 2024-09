Corinthians rejeita proposta de mudança de datas na semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians se posicionou nesta quinta-feira de forma contrária à mudança de data dos jogos das semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo. As partidas estão marcadas para os dias 2 e 16 de outubro. O impasse é que o segundo confronto está agendado para um dia depois do fim da Data Fifa e o clube carioca deve ter atletas convocados.

O calendário apertado e o fato de estar disputando três competições simultâneas são os argumentos do Corinthians para que os dias dos confrontos com o rival carioca não sejam alterados.

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil uma vez que as mesmas estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio", escreveu o clube em sua conta nas redes sociais.

De acordo com a diretoria, uma troca à essa altura comprometeria o planejamento do clube. Além da Copa do Brasil, o time paulista também está nas semifinais da Copa Sul-Americana e tem ainda o Campeonato Brasileiro, onde passa por momento delicado, na zona de rebaixamento.

Na nota, o clube informa que já buscou contato com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a fim de manifestar o descontentamento da diretoria com qualquer tipo de alteração no dia dos jogos.

Em 17º lugar no Nacional com 28 pontos, o Corinthians tem um compromisso importante neste fim de semana, quando terá pela frente o São Paulo. A partida será disputada no estádio Mané garrincha, em Brasília.