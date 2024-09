Fifa inicia no Rio vistoria de cidades candidatas à sede da Copa do Mundo de futebol feminino

A Fifa iniciou nesta quarta-feira a vistoria das 12 cidades-sedes que disputam o direito de realizar as partidas da Copa do Mundo feminina no Brasil, marcada para 2027. A visitas vão até o dia 11 de outubro. De acordo com a organização, as candidatas serão anunciadas no início do ano que vem.

O Maracanã foi o primeiro estádio da lista a ser inspecionado pela equipe técnica da entidade. A ideia é analisar a infraestrutura das praças esportivas e identificar as áreas que precisem ser aprimoradas ou modernizadas para atender os requisitos de organização da Copa do Mundo Feminina.

Além dos estádios, a equipe técnica vai avaliar questões como transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos como venda de ingressos e hospitalidade.

"O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez", disse Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina da FIFA.

A parte econômica e a relação das cidades com o evento também vai estar sob estudo nesta visita, assim como aproveitar o evento para difundir a prática do futebol feminino.

"Parte do processo de avaliação envolve analisar o custo de organizar o torneio nas cidades-sede e quanto poderia ser gerado como receita. Outro aspecto é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo Feminina da FIFA para gerar um impacto positivo sobre suas comunidades e, em particular, para incentivar meninas e mulheres a se envolverem com o futebol", comentou Martin.

As visitas vão ser importantes nesta análise coletada para definir a escolha. As cidade que disputam o direito de sediar o evento são Belém (Mangueirão), Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Após a rodada inicial de inspeções, novas avaliações com foco em centros de treinamento e hotéis para as seleções serão realizadas em novembro. Pelo menos oito estádios são necessários para organizar o torneio planejado para ocorrer entre junho e julho de 2027.