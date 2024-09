Goleiro da Ponte Preta pega quatro jogos de suspensão em julgamento do STJD

A Ponte Preta tem uma preocupação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Pedro Rocha foi julgado nesta quinta-feira após expulsão diante do Sport, em 27 de julho, e pegou quatro jogos de suspensão, um já cumprido.

A decisão foi da 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o jogador foi representado pelo advogado Ricardo Horta. A tendência é que a Ponte Preta recorra da decisão e tente um efeito suspensivo.

No duelo com o Sport, a Ponte Preta foi derrotada por 3 a 1 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 18ª rodada. Pedro Rocha foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo por dar um soco nas costas do adversário, como foi relatado na súmula.

O goleiro da Ponte Preta fez uma defesa na pequena área e acabou se chocando com um defensor do Sport. Pedro Rocha se irritou com a pancada e revidou com um soco.

Ele foi denunciado no artigo 254-A, por 'praticar agressão física durante a partida'. A punição para esses casos varia de quatro a 12 jogos de suspensão. Luan Ribeiro, reserva direto da vaga, assumirá a vaga titular caso o clube não consiga o efeito suspensivo.

Na última rodada, a Ponte Preta perdeu para o América-MG por 2 a 0 em Campinas (SP). Com isso, tem 32 pontos, em 13º lugar. O time volta a campo na segunda-feira, às 21h, quando visita o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 29ª rodada.