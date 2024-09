Chapecoense confirma reação, bate o Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Com bela reação no segundo turno, a Chapecoense conquistou mais uma vitória na Arena Condá, nesta quinta-feira. Na abertura da 29ª rodada, o time catarinense superou o Amazonas por 2 a 0, e ganhou terreno na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Marcelinho e Ítalo, a Chapecoense chegou a 34 pontos e subiu para o 13º lugar, dormindo a cinco pontos do Brusque, que abre a zona de queda com 29 e ainda joga na rodada. Já o Amazonas faz um campeonato seguro, se manteve em 11º lugar, com 39 pontos, mas conheceu a sua segunda derrota seguida.

Uma forte chuva atingiu a região do estádio e deixou o campo pesado. Mesmo assim, acostumado com o campo encharcado, a Chapecoense tomou a iniciativa na partida. Ítalo obrigou Marcão a fazer grande defesa. O Amazonas tentava os lançamentos longos e chegou a assustar com Luan Silva, que chutou em cima do goleiro.

Com o passar do tempo, com a chuva dando uma trégua, o time manauara passou a ter as melhores chances, mas o duelo mesmo estava amarrado, com muitas divididas no meio de campo. Na reta final, o Amazonas chegou a balançar as redes, mas o gol de Jorge Jiménez foi anulado por impedimento.

O duelo mal recomeçou e a Chapecoense abriu o placar, aos dois minutos. Marcelinho acertou forte chute da intermediária e marcou um golaço. O Amazonas tentou uma reação de imediato, mas os chutes de Ezequiel e Ênio passaram sobre o gol.

Ditando o ritmo da partida, os donos da casa ampliaram o marcador aos 23, com Ítalo aproveitando o cruzamento de Marcelinho. Com a vantagem, a Chapecoense baixou as linhas e manteve o controle do jogo. O Amazonas teve sua última reação com Dentinho, que mandou por cima do travessão.

A Chapecoense volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, às 21h30, em Ponta Grossa (PR), abrindo a 30ª rodada. Já o Amazonas atua na sexta-feira, contra o Novorizontino, às 21h30, na Arena Amazônia.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 0 AMAZONAS

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo e Mancha; Foguinho (Marlone), Tárik, Thomás (Marcelo Jr) e Rafael Carvalheira (Auremir); Ítalo (Neilton) e Mário Sérgio (Jenison). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Jorge Jiménez (Barros), Erick Varão (Sidcley) e Rafael Tavares (Igor Bolt); Enio, Luan Silva (Dentinho) e Matheus Serafim (William Barbio). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Marcelinho, aos dois, Ítalo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thomás, Foguinho e Rafael Carvalheira (Chapecoense); Luan Silva, Enio e Sidcley (Amazonas).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 65.930,00.

PÚBLICO - 3.229 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).