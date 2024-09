Quem é Igor Jesus, atacante do Botafogo e surpresa da seleção na convocação de Dorival

Igor Jesus, atacante do Botafogo, é um dos três novos nomes da seleção brasileira na convocação de Dorival Júnior para as Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru. Destaque do líder do Brasileirão e semifinalista da Copa Libertadores, o atacante ganhou oportunidade após uma série de desfalques no setor ofensivo do Brasil. Além disso, seu nome já era ventilado, devido ao sucesso do Botafogo neste ano.

Os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, são os dois outros novos nomes nessa convocação. O Botafogo, com Igor Jesus e Luiz Henrique, é o clube brasileiro com o maior número de representantes nesta convocação. Gerson, do Flamengo, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, que atuam no País, também foram chamados pelo treinador.

"Estamos em um momento que perdemos Richarlison, João Pedro e Pedro. Necessariamente, isso fez com que ampliássemos o leque de observações. Chegamos ao Igor Jesus, que vem se destacando, fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, e sendo um dos destaques da equipe líder da competição", afirmou o treinador, a respeito de Igor Jesus.

O nome do atacante já era observado por Dorival e Rodrigo Caetano. Aos 23 anos, ele foi contratado pelo Botafogo na janela do meio deste ano, sem custos. Ele estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e havia marcado 16 gols nesta temporada. Pelo clube carioca, desde que chegou, já foram seis.

Antes mesmo de estrear, Igor Jesus recebeu uma proposta de contrato, mas o Botafogo optou por segurá-lo. A área de scout do clube já via a possibilidade de o atacante ser convocado para defender a seleção brasileira em um futuro breve. "Vocês estão conhecendo mais, mas já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos. Chamava muita atenção jogando pelo Coritiba", complementou Dorival.

Igor Jesus, natural de Cuiabá, no Mato Grosso, começou sua carreira no Coritiba. Em 2019, fez sua estreia na equipe profissional do clube paranaense. Em pouco mais de um ano, disputou 57 partidas pelo clube - que foram destacadas pelo treinador da seleção brasileira nesta sexta-feira.

A venda aos Emirados Árabes Unidos rendeu cerca de US$ 2 milhões. Em sua passagem pelo mundo árabe, disputou 91 partidas e marcou 47 gols em quatro anos ao longo do período no Oriente Médio. Ao fim do contrato, optou por não renovar o vínculo, retornar ao Brasil e assinar o pré-contrato com o Botafogo. Estreou no clube alvinegro em julho, contra o Internacional, pelo Brasileirão.