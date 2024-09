Michel Araújo se machuca em treino e vira desfalque do São Paulo para o clássico

O técnico Luis Zubeldía sofreu um desfalque de última hora no São Paulo para o clássico com o Corinthians, domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O meio-campista Michel Araújo sofreu uma lesão no joelho esquerdo e não terá condições de jogo no fim de semana. Ele já começou o tratamento, segundo o clube paulista.

O jogador uruguaio se machucou durante o treino. De acordo com o São Paulo, exame de imagem detectou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele iniciou nesta sexta mesmo o tratamento fisioterápico no REFFIS. O clube não informou previsão de retorno do atleta.

Michel Araújo vinha sendo opção ao treinador no banco de reservas. Na quarta-feira, ele entrou no decorrer da partida contra o Botafogo, no lugar de Wellington, na disputa pela vaga na semifinal da Copa Libertadores - o time carioca levou a melhor nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Com a baixa, Zubeldía perde uma opção importante na reta final da temporada, na qual o São Paulo concentra suas atenções no Brasileirão.

O treino desta sexta foi o primeiro do time desde a queda na Libertadores. No CT da Barra Funda, o técnico iniciou a preparação da equipe para o clássico de domingo. Os atletas foram divididos em dois grupos: os jogadores que atuaram mais tempo diante dos cariocas, no MorumBIS, fizeram um circuito de recuperação na parte interna e no gramado. Já o restante trabalhou no campo.

As atividades com bola contaram com fundamentos técnicos, de posse de bola, saídas longas e um trabalho de enfrentamento entre duas equipes.

O elenco do São Paulo volta aos treinos na manhã deste sábado, na última atividade antes do clássico. Após a atividade, a delegação embarca para a capital federal, onde enfrentará o Corinthians às 16h de domingo.