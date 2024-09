Autoridades locais aprovam plano de expansão do Torneio de Wimbledon

A organização do Torneio de Wimbledon obteve uma vitória nesta sexta-feira. A direção do Grand Slam britânico conseguiu aprovar sua expansão junto às autoridades locais, a Greater London Authority, apesar das críticas e reclamações dos moradores do bairro onde está localizada a competição.

O plano inclui a construção de 39 novas quadras, sendo uma delas maior, com capacidade para receber 8 mil torcedores, com direito a teto retrátil. A expansão do All England Club, local onde o torneio é disputado, avançaria sobre o Wimbledon Park, local vizinho.

Com essa ampliação, a direção de Wimbledon poderia realizar o torneio qualificatório nas próprias dependências da competição. Atualmente, o quali é disputado em Roehampton. O plano, contudo, enfrenta a resistência de moradores locais, principalmente em razão do impacto ambiental.

Alguns deles se reuniram do lado de fora da prefeitura para protestar contra a proposta da direção de Wimbledon. Outros participaram da audiência, com direito a voz numa sessão matinal que durou mais de três horas.

Jules Pipe, vice-prefeito de planejamento de Londres, afirmou nesta sexta que "o desenvolvimento proposto facilitaria benefícios muito significativos (para a região). Eu e minha equipe concordarmos que esses benefícios superam claramente os danos".

Presidente do All England Club, Debbie Jevans prometeu que o projeto "será entregue com uma atenção meticulosa aos detalhes e com o máximo respeito por nossos vizinhos e pelo meio ambiente".

De acordo com o All England Club, a expansão trará benefícios para a região, incluindo a criação de um parque público com área de 23 acres no local onde havia um campo de golfe privado.

"Estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes para dar vida a essa visão, entregando uma das maiores transformações esportivas de Londres desde os Jogos Olímpicos de 2012 e garantindo o futuro de Wimbledon no auge do esporte mundial", disse Jevans.