Fifa vai anunciar neste sábado as cidades que vão receber jogos do Mundial de Clubes

A Fifa vai anunciar neste sábado quais estádios e cidades vão receber os jogos da primeira edição do novo Mundial de Clubes, a ser disputado nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. A escolha das sedes deve ser uma prévia da decisão da Fifa sobre os locais que sediarão as partidas da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio será feito durante um grande evento popular no badalado Central Park, em Nova York, a partir das 18h50, pelo horário de Brasília. O local estará recebendo o Global Citizen Festival, grande evento anual com a participação de músicos, ativistas e personalidades internacionais no combate à extrema pobreza no mundo.

A cidade de Nova York também está recebendo a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, a Fifa espera aproveitar estes dois grandes eventos para ganhar a atenção do público presente. A expectativa é de que o Central Park receba cerca de 60 mil pessoas neste sábado.

O Mundial de Clubes, em sua nova versão, vai contar com 32 times a partir de 2025. E será disputado a cada quatro anos. Destes, 30 equipes já estão definidas, entre elas Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil poderá ter um quarto time no torneio se o Botafogo ou o Atlético-MG se sagre campeão da Copa Libertadores.

A Fifa planeja realizar a competição com um total de 63 jogos ao longo dos quase 30 dias de evento no mesmo país que receberá a Copa do Mundo, no ano seguinte.

A entidade já definiu que as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro times cada, se enfrentando em turno único. Os dois melhores de cada chave vão avançar às oitavas de final. E o mata-mata será realizado em confronto único até a final, sem a disputa do terceiro lugar.