Ceará vence o Brusque por 1 a 0 e dorme na porta do G-4 da Série B

Na briga por uma vaga na elite do futebol nacional, o Ceará se aproximou do G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sequência da 29ª rodada, nesta sexta-feira, o time cearense venceu o Brusque por 1 a 0, na Arena Castelão, e agora seca os rivais para seguir na cola do grupo de acesso.

Com gol de Recalde, o Ceará chegou aos 45 pontos e subiu para a quinta colocação. O Mirassol, quarto colocado, soma 46 e ainda joga na rodada contra o Sport, terceiro colocado, também com 46. O Brusque, por sua vez, abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 29 pontos e pode retornar à vice-lanterna ao fim da rodada.

O Ceará começou o duelo pressionando o Brusque. No primeiro minuto, Erick Pulga já assustava pegando o rebote na área. O lance animador no começo não se resumiu no decorrer da partida. Preso na marcação, os donos da casa não conseguiam mais criar chances efetivas. Pulga e Matheus Bahia quando tiveram espaço desperdiçaram.

Determinado em segurar o empate, o Brusque pouco subiu suas linhas para não se desarrumar na defesa. O time até finalizou, mas todas sem efetividade. Na reta final, o Ceará rondou a área, porém só conseguiu levar perigo em cabeceio de Aylon, defendido por Matheus Nogueira.

Na segunda etapa, o Ceará conseguiu se livrar da marcação adversária e chegava com perigo na área. Com mais efetividade, abriu o placar, aos 17 minutos. Erick Pulga bateu cruzado, o goleiro deu rebote e Recalde apareceu na pequena área para estufar as redes. O gol fez os donos da casa se desligarem do jogo.

Querendo administrar a vantagem, o Ceará recuou e viu o Brusque tomar conta da partida, principalmente na reta final. O time catarinense empilhou chances, com Jhan Torres, Matheus Pivô e Osman, duas vezes, mas não conseguiu buscar o empate na Arena Castelão.

O Ceará volta a campo daqui a dez dias, na segunda-feira (dia 7), quando visita o Sport, na Arena Pernambuco, às 21h, encerrando a 30ª rodada da Série B. O Brusque atua antes, na sexta-feira (dia 4), no duelo catarinense contra o Avaí, às 21h30, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 BRUSQUE

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes (Matheus Felipe), David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Recalde (Richardson) e Lourenço (Barceló); Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Jah Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Marcos Serrato) e Agustín González (Ocampo); Diego Mathias (Osman), Guilherme Queiroz (Rodrigo Pollero) e Dentinho (Paulinho Moccelin). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Recalde, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Ricardo e Aylon (Ceará); Matheus Pivô (Brusque).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).