Com dois gols do argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão reagiu no Campeonato Italiano ao derrotar a Udinese por 3 a 1, neste sábado, no estádio Friuli, pela sexta rodada. O triunfo foi essencial para o psicológico da equipe, que vinha de derrota para o arquirrival Milan por 3 a 2.

O resultado levou a Inter aos 11 pontos, voltando à briga pelas primeiras posições. De quebra, ultrapassou a Udinese, que ficou estacionada nos dez e conheceu a sua segunda derrota consecutiva na competição.

A Inter não deixou a Udinese respirar e abriu o marcador logo no primeiro minuto de partida. Davide Frattesi saiu na cara do gol e se mostrou frio para colocar a bola no fundo das redes. O gol desestabilizou o adversário, tanto que o time visitante chegou a ter quase 70% de posse de bola.

O segundo poderia ter saído aos 28. Frattesi recebeu livre dentro da área, escolheu o canto e chutou, mas pegou mal na bola e jogou rente à trave. Com isso, o castigo veio aos 35. Kabasele aproveitou o lançamento para cabecear para o gol.

Mas a Inter voltou à frente nos acréscimos. Dimarco deu belo passe para Lautaro Martinez marcar. O árbitro chegou a ser chamado para o VAR para analisar o lance, mas manteve a marcação original e confirmou o gol.

No segundo tempo, a Inter voltou pressionando a Udinese e fez o terceiro aos três. Marcus Thuram achou Lautaro Martínez no meio da defesa adversária. O atacante saiu frente a frente com o goleiro Okoye e encheu o pé para fazer mais um.

O gol matou a partida. A Inter recuou e passou a administrar a vantagem, enquanto a Udinese perdeu o ímpeto e só foi reagir no fim. Aos 39, Lucca diminuiu com um chute rasteiro, mas não evitou a derrota neste sábado.

A Inter volta a campo no Campeonato Italiano no sábado, às 15h45, pelo horário de Brasília, diante do Torino, no Giuseppe Meazza. No mesmo dia, às 10h, a Udinese recebe o Lecce, no Friuli.