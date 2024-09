Memphis marca em treino aberto com mais de 20 mil torcedores e Corinthians anuncia parceria

O Corinthians realizou neste sábado um treino aberto com mais de 20 mil torcedores na Neo Química Arena, antes do clássico com o São Paulo, neste domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu fico muito feliz. O Corinthians está voltando a ser protagonista e o corintiano a sorrir. Isso fortalece muito o time. É o que sempre falamos, queríamos o torcedor próximo. Isso é essencial para nós", disse o presidente do clube, Augusto Melo, que foi o primeiro a receber os torcedores no estádio.

Neste sábado, o técnico Ramón Díaz comandou um treino em campo reduzido, depois do tradicional 'bobinho'. Igor Coronado foi o principal destaque da atividade ao marcar três gols, mas quem levantou os torcedores foi o holandês Memphis Depay, que marcou pela primeira vez na Neo Química Arena. O gol do craque foi muito festejado pelos mais de 20 mil torcedores presentes no estádio.

O treino ainda contou com o volante Raniele, recuperado de lesão e à disposição do treinador. "Trabalhamos fortes. Ficamos felizes com esse treino para receber esse carinho dos torcedores. Esperamos fazer um bom jogo lá. Estamos em uma boa sequência", disse.

Por outro lado, Fagner não foi a campo neste sábado. O lateral teve uma longa conversa com os auxiliares de Ramón Díaz, mas não participou da atividade. Tudo indica que o atleta foi apenas preservado.

NOVO PATROCÍNIO

O Corinthians aproveitou o treino aberto para anunciar a nova parceria com a Elétrica Area, que estampará a parte traseira da camisa alvinegra até o fim de 2025. Ela dividirá as costas do uniforme com a Ezze Seguros.

"É com grande satisfação que o Corinthians anuncia mais esse patrocínio para nossa valiosa camisa. Estou muito feliz com a condução da negociação e só mostra que o Corinthians tem um peso muito grande na escolha das empresas. Com certeza não paramos por aqui", afirmou o presidente, que fez mistérios sobre os valores envolvidos na negociação.

O Corinthians embarcará ainda neste sábado para Brasília, local do clássico deste domingo. O time alvinegro é o 17º colocado, com 28 pontos, e busca deixar a zona de rebaixamento na rodada.