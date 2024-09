Jogador do Chelsea faz quatro gols no primeiro tempo e quebra recorde no Campeonato Inglês

Cole Palmer, o meia de 22 anos, continua em grande fase no Chelsea. Neste Sábado, 28, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, a joia inglesa balançou as redes quatro vezes no primeiro tempo da partida contra o Brighton, em Londres. [

Os gols marcados renderam ao jogador, a marca histórica no Campeonato Inglês. Palmer é o primeiro a alcançar essa marca, em uma competição que já contou com grandes nomes, a exemplo de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Didier Drogba, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, dentre muitos outros.

Aos 21 minutos, de jogo, Palmer recebeu a assistência de Nicolas Jackson para empatar a partida. O jogador ainda anotou um gol de pênalti aos 28 minutos, um de falta aos 31 e fechou o placar aos 41 minutos com o seu quarto gol. O segundo tempo da partida teve pouca empolgação e o placar se manteve.

Com o triunfo em Stamford Bridge, o Chelsea soma 13 pontos e entra na briga pela liderança do Campeonato Inglês, atrás do Manchester City, que tem 14 junto com Arsenal.

O Chelsea parabenizou Palmer em suas redes sociais, na publicação o clube exalta o feito alcançado pelo meio campista e se declara " Nós te amamos".

O próximo compromisso do Chelsea é pela Conference League diante do Gent, da Bélgica, em jogo válido pela primeira rodada da competição. A bola rola na próxima quinta-feira, 3, às 16h.