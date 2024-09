Flamengo deve usar reservas contra Athletico-PR no Nacional de olho na semi da Copa do Brasil

Cada vez mais distante da briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve mandar uma equipe alternativa para enfrentar o Athletico-PR neste domingo, no Maracanã. Dessa maneira, o técnico Tite pretende preservar os jogadores mais desgastados para as duas partidas diante do Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Com 45 pontos no Nacional, o time carioca vem de uma dolorosa eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. Mesmo diante do ambiente tenso pelas recentes atuações ruins, o treinador prefere concentrar suas atenções no torneio eliminatório por se tratar de uma chance mais palpável de conquistar um título de expressão na temporada 2024.

A escalação vai passar por uma conversa com os atletas e uma avaliação do departamento médico. Na reapresentação do elenco neste sábado, somente quem não iniciou o jogo com o Peñarol, em Montevidéu, fez trabalho de campo.

A novidade nos trabalhos foi a presença do atacante Michael. O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Ele já está em fase final de transição física e está sendo preparado para enfrentar o Corinthians nas duas partidas decisivas da Copa do Brasil.

Em fase complicada no Nacional, o Flamengo só venceu uma partida nos últimos cinco jogos. Nos últimos três compromissos, a equipe carioca sofreu derrotas para o Grêmio e o Corinthians e cedeu um empate para o Vasco.