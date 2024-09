Portuguesa fica fora da decisão da Copa Paulista e não vai ter calendário nacional em 2025

A Portuguesa está fora das finais da Copa Paulista e não conseguirá organizar um calendário nacional em 2025. O objetivo não pode mais ser atingido porque a Lusa acabou eliminada nas semifinais da Copa Paulista, neste sábado, após perder por 2 a 0 para o Votuporanguense. O time de Votuporanga vai decidir o título contra o Monte Azul que eliminou o União São João, de Araras.

A diretoria da Portuguesa fazia planos para conquistar o título da Copa Paulista, porque o campeão tem o direito de escolher uma vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil da próxima temporada. Este seria o caminho natural para ter um calendário nacional, uma vez que nos primeiros meses o time vai disputar o Campeonato Paulista.

A Lusa acabou eliminada pelo placar agregado - 2 a 1 - favorável ao Votuporanguense, que tinha perdido por 1 a 0 no Canindé, mas neste sábado em casa, na Arena Plínio Marin, venceu por 2 a 0, com gols de Nado e Danilo Mariotto, ambos no primeiro tempo.

Na outra semifinal, também como mandante, o Monte Azul venceu o União São João, por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Pingo e Vitinho deixaram o time da casa em vantagem ainda no primeiro tempo. Luan, de pênalti, descontou para o time de Araras aos 45 minutos da etapa final, mas tarde demais.

A vitória garantiu o Monte Azul na decisão, já que no confronto de ida, em Araras, os times haviam empatado sem gols. O título será decidido e dois jogos. O time de Votuporanga volta à final após cinco anos, já tendo conquistado o título em 2018 sobre a Ferroviária.

Por ter a melhor campanha geral, o Monte Azul, que busca título inédito, terá a vantagem de decidir o troféu em casa. As datas ainda serão definidas em conselho técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), na próxima segunda-feira.

Confira os resultados de volta das semifinais:

Sábado

Monte Azul 2 x 1 União São João (ida: 0 x 0)

Votuporanguense 2 x 0 Portuguesa (ida 0 x 1)