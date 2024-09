Em clássico com 20 minutos de paralisação, Atlético de Madrid arranca empate com o Real Madrid

Diante de um cenário marcado pelo tom tradicional da rivalidade entre os dois clubes e também pelos episódios de cunho racista direcionados ao atacante Vinicius Jr por parte da torcida atleticana, Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 neste domingo (29), no estádio Metropolitano. O duelo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O gol do Real Madrid foi marcado por Eder Militão, após assistência de Vinicius Júnior. O Atlético de Madrid chegou ao empate com Ángel Correa no fim da partida. Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 18 pontos, na segunda posição, três atrás do líder Barcelona. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, com 16 pontos.

Após um primeiro tempo truncado, a partida pegou fogo na volta do intervalo. Depois de Vinícius Júnior fazer a jogada para a conclusão de Militão no 1 a 0, a torcida se enfureceu e passou a jogar objetos em campo. O duelo foi interrompido por cerca de vinte minutos até que a situação fosse normalizada.

Apesar da confusão e da paralisação do embate, nenhum ato de cunho racista veio das arquibancadas e assim como cânticos ofensivos não foram ouvidos por parte dos torcedores. Em função da paralisação, os atletas dos dois times foram encaminhados para o vestiário.

Personagem do duelo, Vinícius Júnior logo percebeu o que viria pela frente na casa do adversário quando a bola rolou. Em seu primeiro lance, aos quatro minutos, ele foi atingido com falta do defensor Molina.

O Atlético de Madrid tentou se impor pelo fato de jogar em casa e assustou com Julián Alvarez. Ele entrou pela esquerda em bela jogada individual e chutou rasteiro. Com a perna esquerda, Courtois evitou gol certo.

Jogador mais visado em campo por parte do adversário, Vini Jr recebeu marcação implacável e quase não teve espaço para tentar os dribles e investidas para o ataque. Diante desse cenário, a melhor chance do Real veio pelos pés de Valverde em cobrança de falta.

Provocado tanto pelos adversários quando pela torcida, ele apresentou o seu cartão de visitas com pouco mais de meia hora de confronto. Ao passar por De Paul e chegar na linha de fundo, o atacante revelado pelo Flamengo serviu Rodrygo. Com um toque rápido, ele serviu a Bellingham, que bateu forte para a boa defesa de Oblak.

A partida teve mesmo todas características de um clássico. Com poucas chances, a disposição falou mais alto pelos dois lados. Por jogar em casa, o Atlético se fez mais presente no ataque, mas pouco criou de efetivo diante da boa linha de defesa do rival merengue.

Passado o intervalo, o Real logo assustou em chute de Rodrygo que raspou o travessão de Oblak. O segundo tempo apresentou uma nova dinâmica. Com uma marcação alta, o time de Diego Simeone provocou um erro na saída de bola do Real. Llorente bateu da entrada da área, mas a bola bateu em Mendy e foi para escanteio em uma boa chance.

Com o passar do tempo, os espaços foram aparecendo e, com isso, Vini Jr passou a fazer a diferença. O zagueiro Le Normand sentiu na pele a missão de encarar o brasileiro e foi amarelado pelo juiz. E foi em uma jogada individual bem a seu estilo que o camisa 7 mostrou ser decisivo. Ele partiu para cima do marcador e chegou à linha de fundo. O cruzamento foi endereçado a Militão, que dominou a bola e chutou forte para fazer 1 a 0 para o Real aos 18 minutos.

A partir daí, objetos foram atirados no gramado e o jogo paralisado. Após 20 minutos, a partida recomeou e o Atlético de Madrid voltou melhor para o clássico. O time da casa conquistou o empate já aos 68 minutos.

Ángel Correa foi lançado nas costas da defesa, ganhou a disputa na área, dividiu com Courtois e marcou para o Atlético. O gol, primeiramente, foi anulado por impedimento, mas depois confirmado pelo VAR. Na reta final, Llorente ainda foi expulso de campo após nova intervenção do VAR. Mas o placar do clássico não sofreu alterações.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. O Real Madrid recebe o Villarreal no Santiago Bernabéu no sábado. No mesmo dia, o Atlético de Madrid visita a Real Sociedad.