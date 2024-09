Diretor do Corinthians detona falta de critério do juiz: 'Toda semana temos problemas sérios'

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, criticou bastante a arbitragem após a derrota do time alvinegro por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo, em Brasília. O diretor fez um pronunciamento antes da coletiva do técnico Ramón Díaz para reclamar da falta de critério utilizado pelo árbitro Rodrigo Rafael Klein na partida, que terminou com dois jogadores corintianos expulsos.

Entre os lances reclamados por Fabinho está o cartão vermelho aplicado ao zagueiro André Ramalho. O defensor foi para o chuveiro mais cedo após o juiz ver uma cotovelada do jogador em Luciano, mas Romero teria sido acertado por Arboleda em lance parecido.

Outra reclamação foi o amarelo dado a Romero. O executivo de futebol cita que o paraguaio era o capitão do time e, segundo a nova recomendação, seria o único jogador alvinegro que poderia falar com o árbitro. Mesmo assim foi advertido.

"Sei que vão perguntar sobre arbitragem e alguns lances, por isso estou aqui. Não vou falar em relação ao que aconteceu, das expulsões, vou lamentar sobre isso. Simplesmente entender sobre os critérios. Tivemos na CBF uma reunião importante em que o debate foi sobre o critério da arbitragem", iniciou.

"O Ramalho tomou cotovelada do Calleri, e o lance não foi interpretado da mesma forma. Estou para falar sobre critério. Não é chorar, toda semana temos problemas seríssimos com a arbitragem. Romero, meu capitão, tentou falar diversas vezes e tomou o amarelo. Ele é o atleta que faz essa relação. O Yuri tomou cotovelada do Alan Franco, e a nossa indignação é com a falta de critério", reclamou.

Apesar do desabafo, o dirigente elogiou o time pela postura valente apresentada em campo e demonstrou confiança para a sequência da temporada. O time continua na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 28 pontos.

"O Corinthians não vai admitir isso, temos jogos importantes. Tecnicamente estamos evoluindo e não podemos ser prejudicados pelo critério não ser o mesmo", disse. "Estamos muito insatisfeitos, e estamos muito incomodados com o que está acontecendo. Futebol brasileiro, CBF, o que está acontecendo, estamos de olho e não vamos admitir. Simplesmente estamos exigindo que os árbitros tenham os mesmos critérios", ponderou.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, 2 de outubro, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.