Remo vence o São Bernardo com Mangueirão lotado e sobe para a Série B ao lado do Volta Redonda

Os primeiros promovidos da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 foram definidos. Neste domingo, no fechamento da quinta rodada do quadrangular do acesso, o Remo bateu o São Bernardo e garantiu a entrada na Série B de 2025, carimbando também a vaga do Volta Redonda. No Grupo C, a Ferroviária visitou o Londrina e acabou derrotada por 3 a 2,o que deixou a definição das vagas para a última rodada.

O Remo recebeu o São Bernardo, em Belém (PA), com o Mangueirão recebendo mais de 54 mil torcedores. A torcida fez a festa com a vitória remista sobre o time paulista por 1 a 0, com gol de Ytalo, aos 47 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Remo foi a nove pontos e abriu quatro de vantagem para o próprio São Bernardo, em terceiro, com cinco, restando apenas uma rodada na fase final. O líder do Grupo B é o Volta Redonda, com nove, que tem vantagem no saldo de gols (3 a 2), e se beneficiou com a vitória paraense.

Na última rodada, os dois vão decidir quem será o líder do grupo e vai garantir o direito de brigar pelo título da temporada em dois jogos. O Remo vai até a Paraíba para enfrentar o Botafogo-PB, lanterna com dois pontos. O Volta Redonda vai sair diante do São Bernardo.

No Estádio do Café, o Londrina se colocou de vez na briga pelo acesso. Jogando em casa, o time paranaense superou a Ferroviária por 3 a 2, com o gol da vitória saindo aos 48 minutos do segundo tempo, e agora depende apenas de si para subir.

A vitória levou o Londrina aos mesmos sete pontos de Ferroviária e Athletic-MG, e à segunda colocação no saldo de gols (0 a -2). Já o time paulista perdeu a chance de garantir a vaga antecipada pela segunda rodada consecutiva, e agora está apertado na disputa, em terceiro, com um ponto de vantagem para o Ypiranga, em quarto.

As duas vagas de acesso no Grupo C serão definidas na rodada final. Athletic e Londrina se enfrentam na Arena Sicredi, em Minas Gerais, em confronto direto. Quem vencer chegará aos 10 pontos e carimbará sua classificação. Em caso de empate, o Athletic se garante.

A Ferroviária vai receber, em Araraquara (SP), o Ypiranga, que também está na disputa, na Arena Fonte Luminosa. Quem vencer, conquista o acesso. Em caso de empate, a vaga estará condicionada ao outro resultado.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

Volta Redonda 2 x 1 Botafogo-PB

Remo 1 x 0 São Bernardo

Ypiranga 2 x 1 Athletic-MG

Londrina 3 x 2 Ferroviária