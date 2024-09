Entenda como medida da CBF na Copa do Brasil favorece Flamengo contra o Corinthians

O Corinthians perdeu o cabo de guerra com o Flamengo nos bastidores pela manutenção das data original dos confrontos de volta das semifinais da Copa do Brasil. No sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças nas datas das partidas. Inicialmente, o jogo da volta entre corintianos e rubro-negros, na Neo Química Arena, seria disputado em 17 de outubro. Mas a entidade atendeu pedido da diretoria flamenguista e transferiu o jogo para o dia 20. O mesmo ocorreu com o segundo duelo entre Atlético-MG e Vasco, que passou para 19 de outubro, satisfazendo atleticanos e contrariando cruzmaltinos.

A divergência teve início quando o Flamengo pediu à CBF para adiar os confrontos com o Corinthians (17/10) e Fluminense (20/10), este último pelo Brasileirão, por causa da Data Fifa. A diretoria do time carioca entende que não haveria tempo ideal para a recuperação dos jogadores convocados, tendo em vista que o período de jogos envolvendo seleções nacionais se encerra em 15 de outubro, dois dias antes da data inicialmente marcada para a partida de volta com os corintianos. Assim, eles teriam apenas 48 horas para recuperar os atletas que viajaram.

O meio-campista Gerson foi o único convocado do time carioca por Dorival Júnior para a seleção brasileira, mas o time ainda pode ceder os uruguaios Varela, De Arrascaeta e De La Cruz, e o chileno Erick Pulgar, na Data Fifa de outubro. O Atlético-MG terá o lateral-esquerdo Guilherme Arana representando a camisa do Brasil. O chileno Vargas, o paraguaio Junior Alonso e o equatoriano Alan Franco foram outros convocados. O Corinthians também deve ter o volante José Martínez, o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero, chamados para os combinados de Venezuela, Equador e Paraguai, respectivamente.

O Corinthians alega que não foi consultado sobre o tema. Segundo o presidente Augusto Melo, a principal questão para o clube se posicionar contrário à mudança de data se deve ao fato de uma alteração ferir o regulamento da competição, além de prejudicar o cronograma de logística. O mandatário afirma que reclamou com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, sobre uma eventual alteração de calendário, mas não foi atendido.

"Quando surgiram alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF, liguei pro Ednaldo, ele falou que estava numa reunião e assim que acabasse me ligaria. Isso faz três dias e até agora não me ligou. E ontem (sábado) ficamos sabendo às 19h30 a nova data, um absurdo", disse Augusto Melo, em entrevista à Band.

"O mando de jogo é nosso. Se tivesse alguém pra comentar alguma coisa seríamos nós. O mínimo que eles tinham que fazer era chamar os quatro clubes e dar uma diretriz pra nós e ali a gente achar uma solução pra todos. E não é só o fato do jogador ser convocado, nós também temos quatro convocados. Muitas pessoas fizeram uma logística em termos de pacote, hotel e vai simplesmente jogar na lata do lixo. Isso é um prejuízo enorme para o Corinthians e meu torcedor e acho que a gente merece respeito", concluiu.

O artigo 11 do capítulo 3 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, referente às "Disposições Técnicas", estabelece que "a convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições". Já o artigo 13 define que "as tabelas das competições somente poderão ser modificadas, por solicitação da parte interessada", descritas como "clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão". Assim, em nenhum dos casos o Flamengo poderia solicitar oficialmente uma mudança de data, e o mesmo se aplica ao Atlético-MG, que joga a segunda partida com o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro.

"A CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso, sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens, servindo as suas seleções. Isso para mim é muito claro", disse Pedrinho, presidente do Vasco, em vídeo publicado no canal do clube.

"O outro ponto é o seguinte: só falta agora o adversário escolher o árbitro para o jogo. Para mim, a CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado, o Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. O Vasco está indignado com a decisão da CBF", concluiu.

O QUE DIZ A CBF?

Em nota, a CBF alega que ficou impossibilitada de realizar as partidas na data programada de 17 de outubro "em função das datas definidas para a Libertadores e Sul-Americana. Por razões de segurança pública em Buenos Aires, a Conmebol marcou o primeiro confronto de semifinal entre River Plate e o Atlético-MG para 22 de outubro, terça-feira. Como o clube mineiro já tinha compromisso marcado com o Fortaleza no dia 20, o time jogaria três partidas em menos de seis dias em três cidades diferentes.

A entidade máxima do futebol brasileiro afirma ainda que a decisão foi tomada após ouvir os clubes envolvidos e com base no Regulamento Geral da Competição. Em ofício publicado no sábado, 28 de setembro, o diretor de competições Julio Avelar afirma que a CBF está respaldada, tendo em vista que "o regulamento geral prevê que clubes, dirigentes e atletas, ao participarem de competições organizadas pela CBF, reconhecem plenos poderes à entidade para deliberar sobre eventuais problemas e demandas que possam surgir no decurso das competições".

Ainda de acordo com o ofício, a CBF "recebeu o aval da detentora dos direitos de transmissão para alterar as datas das semifinais da Copa do Brasil", e "deseja reproduzir a experiência bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais do torneio para o fim de semana", assim como ocorreu em 2023, quando São Paulo e Flamengo decidiram o título em um domingo. O documento deixa claro o posicionamento contrário do Corinthians, bem como o veto à sugestão do Vasco de antecipar a partida com o Atlético-MG para o dia 16, levando em consideração que a sugestão não estava em pauta, mas apenas "opção de consentir, ou não".

"A elaboração e ajustes do calendário, buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, e em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo; e reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais da Copa do Brasil para o fim de semana, permitindo aos clubes participantes condições igualitárias, após a Data Fifa do dia 15 de outubro, para que empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da competição", publicou a CBF.