Courtois sofre lesão muscular e desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões; Mbappé volta

As lesões que tanto atrapalham Carlo Ancelotti no Real Madrid voltaram a assombrar. O goleiro Courtois, que ficou um bom tempo afastado por problema grave no joelho, passou por exames nesta segunda-feira que detectaram um problema no adutor da coxa esquerda e ele não enfrenta o Lille na segunda rodada da Liga dos Campeões.

"Após os testes realizados hoje em nosso jogador Thibaut Courtois pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado uma lesão no adutor da perna esquerda", anunciou o Real Madrid, antes de divulgar os relacionados para o jogo diante dos franceses.

Além do duelo com o Lille, nesta quarta-feira, fora de casa, o goleiro belga ficará ausente diante do Villarreal, no sábado. Como depois há a parada para a data Fifa, Courtois terá tempo para se recuperar a tempo de voltar diante do Celta, no dia 19 de outubro, já que a previsão é de duas semanas fora.

Lunin deve ser o titular nesta quarta-feira, com Fran González e Sergio Mestre como opções no banco de reservas. Brahim Díaz, Ceballos e Alaba são outros desfalques na equipe merengue.

Por outro lado, Ancelotti já terá o retorno de Mbappé, fora diante do Atlético de Madrid por causa de dores na coxa. O atacante está relacionado e a equipe deve voltar a ter seu quarteto estrelado, com Rodrygo, Vini Jr, Bellingham e Mbappé, com Endrick como opção ao lado de Arda Güler.