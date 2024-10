Corinthians anuncia Vinicius Cascone, ex-secretário-geral, como novo diretor jurídico do clube

O Corinthians anunciou Vinicius Cascone como novo diretor jurídico do clube em substituição a Leonardo Pantaleão, que pediu demissão do cargo alegando "significativas divergências em relação à forma como a administração tem sido conduzida".

Cascone integrava a diretoria como secretário-geral desde o início da gestão do presidente Augusto Melo. Ele é advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito sindical e trabalhou ao lado de Pantaleão, que havia se colocado à disposição para auxiliar o clube na transição do cargo.

A mudança na pasta jurídica do clube acontece às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Pantaleão estava no Corinthians desde junho, era um dos principais nomes na gestão de Augusto Melo e participou do "Dia da Transparência", no qual foram divulgados números relacionados ao orçamento e dívida do clube em 2024.

Pantaleão havia assumido o cargo em meio ao escândalo da Vai de Bet, ex-patrocinadora master do clube. À época, ele substituiu Yun Ki Lee, que também havia renunciado.