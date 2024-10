Quem é o canadense ex-Wolfsburg contratado pelo Corinthians

Após reforçar o elenco principal para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians fechou uma contratação internacional para reforçar seu time sub-20. Nesta segunda-feira, o clube fechou a transferência do canadense Jesse Costa, de 19 anos, e que tem passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha.

O jogador tinha contrato com a equipe europeia até o meio deste ano, quando terminou a temporada, e não renovou contrato, ficando livre no mercado. O jovem jogador tem carreira formada toda na equipe alemã e atuou nos times sub-17, sub-19 e sub-21.

A informação foi publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, referência mundial em mercado de transferências. Segundo a publicação, resta a conclusão dos exames médicos para finalizar com a assinatura de contrato.

O atleta nunca defendeu o time principal do Wolfsburg e uma de suas últimas competições foi a Premier League International Cup, formada por times de base de diversos países europeus.

Nascido em Mississauga, Ontario, o canadense tem também a nacionalidade portuguesa. Costa já defendeu os dois países nas divisões de base. Isso porque, até a disputa da primeira partida oficial pela equipe principal, os atletas que têm dupla nacionalidade podem atuar por mais de um país.

Grandes nomes do futebol mundial já passaram por duas seleções antes de assumirem sua nacionalidade oficial no futebol. Thiago Motta, atual técnico da Juventus, jogou pela Itália, mas também já defendeu o Brasil. O mesmo aconteceu com Diego Costa, que acabou fazendo carreira na seleção da Espanha ao invés da brasileira.