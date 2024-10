Aos 39, CR7 exalta parte coletiva no Al Nassr: 'Não importa mais se eu sou o melhor'

"Quero ajudar o Al Nassr e meus companheiros". Esse é o atual pensamento do astro Cristiano Ronaldo. Aos 39 anos e com vários prêmios individuais acumulados em sua trajetória, o astro português garante viver uma nova fase nestes anos que restam nos gramados. Autor de um dos gols na vitória de 2 a 1 do Al Nassr sobre Al Rayyan, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia, ele comentou sobre seu momento.

"Não me importa mais se eu sou o melhor ou não. Não me importo mais com isso. É sempre bom para um jogador marcar gols, mas para mim é melhor que o time conquiste vitórias", afirmou o atacante português.

Desde que despontou para o cenário mundial, Cristiano Ronaldo logo se destacou como um dos destaques do futebol europeu. O atleta, que teve passagens vitoriosas pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus, dividiu por muito tempo o protagonismo de melhor do mundo com o argentino Lionel Messi.

Agora, pelo Al Nassr, ele garante ver a situação de uma outra forma. "Estou acostumado a quebrar recordes, mas não os procuro mais. O mais importante para mim agora é aproveita e ajudar os meus companheiros a vencer", disse.

Eleito melhor jogador do mundo por cinco vezes, ele ainda mantém sua vocação de artilheiro em alta. O português foi o artilheiro da Liga Saudita ao balançar as redes adversárias 35 vezes. Recentemente, ele anotou o seu 901º gol na carreira no triunfo de Portugal sobre a Escócia por 2 a 1.