Na lanterna, técnico do Guarani não desanima e promete 'clima de decisão' contra o Ituano

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue acreditando na permanência na divisão. O técnico Allan Aal, mesmo após o empate sem gols com o Avaí na segunda-feira, no estádio Brinco da Princesa, evitou demonstrar desânimo e prometeu clima de decisão contra o Ituano, próximo compromisso da equipe campineira na competição.

"Eu já falei com o elenco que vamos tratar esse jogo como uma decisão. Precisamos da vitória e vamos buscar fora de casa ter a mesma efetividade que estávamos conseguindo dentro de casa. Precisamos dos três pontos no próximo jogo", afirmou o treinador.

Aal acredita que os jogos contra times que lutam contra o rebaixamento serão cruciais para a sobrevivência do Guarani na segunda divisão. "Friamente, eu acredito que dá para sair dessa situação. A matemática e nossas apresentações contra times que estão brigando pelo título mostraram que é possível. Eu tenho confiança. Infelizmente não conseguimos o resultado por detalhes, mas ainda podemos acreditar. Eu vejo que as outras equipes não estão rendendo muito mais e a competição vai ser resolvida nos detalhes. Os últimos dez jogos vão definir tudo e serão fundamentais."

O técnico criticou a arbitragem brasileira ao apontar suposto pênalti não marcado a favor do Guarani na partida contra o Avaí. "Mais uma vez um pênalti muito claro que não é marcado. A arbitragem é muito ruim e incapaz. O nível da arbitragem está sendo um fator primordial. Já sofremos com um pênalti claro contra o Operário-PR que não foi marcado e agora de novo. Não tenho como garantir que alcançaríamos seis pontos, mas essas situações poderiam nos deixar melhores posicionados."

O Guarani é o último colocado da Série B, com 25 pontos. O Botafogo, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 32. O próximo desafio é neste sábado, às 17h, diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela 30ª rodada.