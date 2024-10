Zubeldía aciona advogado para sair do São Paulo rumo ao Boca, diz TV argentina

Luis Zubeldía pode estar de saída do São Paulo. Segundo o canal de televisão argentino TyC Sports, o treinador de 43 anos acionou os advogados junto ao Boca Juniors para tratar de uma possível transferência ao clube argentino e o tricolor paulista já estaria ciente do interesse. Segundo apurou o, o São Paulo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo técnico e trata o caso apenas como especulação.

De acordo com a publicação, Zubeldía por ora está inclinado a cumprir seu contrato com o São Paulo. O vínculo com o time do Morumbi vai até o fim de 2025. O clube tem a intenção de manter o treinador argentino independentemente das recentes eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

Ainda segundo o TyC Sports, Zubeldía era uma dos favoritos para assumir o comando do Boca após a demissão de Jorge Almirón, ocorrida após a derrota na final da Libertadores para o Fluminense. O presidente Juan Roman Riquelme, ídolo boquense, é fã do trabalho do treinador são-paulino e espera avançar na negociação.

Campeão da Copa Sul-Americana com a LDU, do Equador, em 2023, Zubeldía já comandou o São Paulo em 39 partidas, acumulando 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com um aproveitamento de 61%.

O São Paulo vai aproveitar a semana livre para se preparar para o duelo fora de casa com o Cuiabá no sábado. O time tricolor está na quinta colocação, com 47 pontos e briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.