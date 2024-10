Santos se reapresenta e Carille busca consistência para desafio fora de casa

O técnico Fabio Carille vai usar a semana livre para tornar o Santos uma equipe mais consistente durante os treinos que vai comandar neste período. Com 53 pontos, e a um do líder Novorizontino, a equipe do litoral volta a campo na próxima segunda-feira para desafiar o Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia.

A equipe, que superou o Operário-PR no último sábado, pela Série B do Brasileiro, se reapresentou nesta terça-feira após dois dias de folga e vai ter tempo para trabalhar taticamente. A prioridade é fazer o time mais efetivo atuando na casa do rival.

As transições da defesa para o ataque e as jogadas de bola parada vão ter uma atenção especial por parte do treinador. Sem problemas de desfalque, Carille vai fazer ajustes táticos para acertar a movimentação e a marcação.

A experiência de jogadores mais velhos como Giuliano, Diego Pituca, João Schmidt e o zagueiro Gil vão ser fundamentais para conduzir a equipe nesta reta final da Série B.

Com uma campanha bem abaixo do esperado, o Goiás aparece na parte intermediária da tabela com 38 pontos. Para o confronto fora de casa, Carille aposta no retrospecto de bom visitante de seus comandados para somar pontos na classificação.

Nos últimos oito duelos longe da Vila, o Santos conseguiu quatro vitórias (Ceará, Paysandu, Brusque e Botafogo-SP) e quatro empates (Mirassol, Vila Nova, CRB e Guarani). O último revés na casa do rival aconteceu no dia 14 de junho, no 1 a 0 para o Operário-PR, pelo primeiro turno, em partida válida pela 10ª rodada da competição.