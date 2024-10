Newcastle ganha do Wimbledon em jogo adiado por enchente e avança na Copa da Liga Inglesa

O Newcastle é o último classificado às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Wimbledon em jogo adiado por enchente e inversão do mando de campo, ganhou por 1 a 0, gol de pênalti de Schär, e se garantiu para encarar o Chelsea.

O duelo estava marcado para a semana passada, mas um temporal na Inglaterra acabou alagando o estádio do Wimbledon e seus arredores. Como as datas estavam escassas por causa do apertado calendário, as equipes aceitaram definir a vaga no St. James' Park, em Londres.

Por causa do problema climático que destruiu suas dependências após o transbordamento do Rio Wandle, o Wimbledon se comprometeu a dar transportes a seus torcedores para acompanhar a partida na casa do Newcastle. Sabia, contudo, que se garantir não seria fácil.

O jogo acabou decidido em um pênalti antes do intervalo após os visitantes imprimirem uma boa marcação, evitando ao máximo os ataques dos locais, com uma escalação repleta de reservas, entre eles o brasileiro Joelinton. Schär foi derrubado na área, assumiu a cobrança da penalidade e abriu o marcador.

Atrás do marcador, o Wimbledon não conseguiu reação na segunda etapa, mais preocupado em sofrer mais gols que empatar. A equipe finalizou somente duas vezes, ambas longe do alvo, e viu os rivais celebrarem a vaga.

O torcedor do Newcastle já sabe que o duelo com o arquirrival Chelsea será novamente no St. James' Park, em Londres, no fim do mês. E já se prepara para dois duelos com o adversário de Londres, já que atua pelo Campeonato Inglês no Stanford Bridge, dia 27.