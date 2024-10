LNB renova contrato e Caixa mantém patrocínio master do Novo Basquete Brasil

A Liga Nacional de Basquete (LNB) renovou por mais uma temporada o contrato com a Caixa Econômica Federal, que continuará sendo o patrocinador master do Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição da modalidade no País. O apoio também valerá para a Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas de 2025.

O novo contrato foi assinado nesta quarta-feira, em Brasília, na presença do presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro, e o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. "A sociedade precisa de imagens positivas, de bons exemplos, de bons nomes e de boas referências. A CAIXA tem um vínculo com os esportes em diversas instâncias, através do repasse que fazemos, e com o basquete não é diferente", disse Vieira Fernandes.

O presidente fez elogios à gestão da liga e do NBB. "O NBB veio para causar uma transformação no segmento. Quanto maior a governança em organizações, maior vai ser a participação da Caixa em conjunto. Temos um conceito de esporte da base ao topo, temos essa condição de exercer esse papel. Nós precisamos de organizações que tenham responsabilidade e governança para podermos trabalhar em torno dela."

Presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro agradeceu pelo apoio do tradicional banco. "Estou aqui em nome da Liga, em nome de todos os clubes que fazem parte da Liga. Mais um ano da parceria Caixa e Liga, mais um NBB Caixa que vai começar agora em outubro. A Caixa, todos sabem, é uma incentivadora e apoiadora do esporte nacional, desde sua fundação, sua história está ligada ao esporte brasileiro. É uma honra receber esse patrocínio e apoio da Caixa. Vamos em frente, uma nova temporada e espero que seja de muito sucesso."

Com o novo acerto, a Caixa vai acumular sua segunda temporada seguida como patrocinador da LNB, nesta segunda "passagem" neste acordo entre as duas entidades. A primeira aconteceu em 2016 e durou até 2019.

Neste período, patrocinador e liga elevaram os padrões do Jogo das Estrelas, um dos principais eventos do basquete brasileiro, criaram o prêmio "NBB CAIXA Social" e o Tratado Antirracista pela Diversidade.

O acordo é o segundo do tipo anunciado pela Caixa em três semanas. No dia 17 de setembro, o banco estatal acertou o maior patrocínio da história do Comitê Olímpico do Brasil (COB), até o fim de 2028, pelo valor de R$ 160 milhões pelos próximos quatro anos.