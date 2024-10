Zubeldía aprimora setor ofensivo do São Paulo para futrar possível retranca do Cuiabá

O técnico Luis Zubeldía sabe o tamanho do desfalque do argentino Calleri no comando do ataque do São Paulo e vem usando a semana livre para aprimorar o setor ofensivo sem seu artilheiro. Ciente que deve ter uma enorme retranca na visita ao Cuiabá, no sábado, o treinador busca saídas para chegar ao gol na Arena Pantanal.

Pelo segundo dia seguido, as atividades no CT da Barra Funda tiveram atenção especial à composição do ataque do time titular. Nesta quarta-feira, Zubeldía pregou muita posse de bola e combinações ofensivas com finalizações. Quer um time letal e preciso.

André Silva, que entrou no fim do clássico com o Corinthians, em Brasília, e fechou a vitória por 3 a 1, deve ser o substituto de Calleri. Mas pode não ser a única novidade na frente. Ferreirinha vem treinando forte e tem tudo para voltar diante do Cuiabá. Resta saber se desde o início ou como opção para o decorrer do jogo.

Zubeldía ainda terá um desfalque na defesa, com a suspensão de Alan Franco. Sem o zagueiro, ele fez uma atividade de enfrentamento com os reservas para escolher qual o companheiro de Arboleda. Ferraresi vem entrando ao longo dos jogos e parece em vantagem diante de Ruan.

Quinto colocado no Brasileirão, o São Paulo fechou a meta para o restante da temporada: terminar no G-4 do Brasileirão e garantir vaga direta para a edição de 2025 da Copa Libertadores.

Enquanto pensa no Cuiabá, a diretoria do São Paulo trabalha para escolher o palco do jogo com o Vasco, confirmado pela CBF para o dia 16 de outubro. Como o MorumBis terá show de Bruno Mars no dia 13, é possível que o duelo mude de lugar. Brasília e Ribeirão Preto seriam as opções.