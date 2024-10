Ramón Diaz reconhece superioridade do Flamengo, mas confia na classificação em casa

O técnico Ramón Diaz reconheceu a superioridade do Flamengo, nesta quarta-feira, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que teve vitória carioca por 1 a 0, mas o treinador argentino confia na classificação corintiana para a final após o segundo jogo na Neo Química Arena, dia 20.

"Armamos um time com Garro e Coronado na tentativa de ter um time de toque de bola e que chegasse mais na área adversária, mas o Flamengo foi melhor do que nós", disse Ramón Diaz, em entrevista coletiva. "as no jogo de volta poderemos utilizar to o elenco e lá somos terríveis. Vai ser um lindo jogo e acho que temos chance de obter a classificação."

Emiliano Diáz, filho e auxiliar de Ramón, concordou com a análise. "São duas das melhores equipes do Brasil. Vai ser um jogo difícil, mas há um mês vencemos em casa e não estávamos com o elenco completo."

Ramón afirmou que o grande desafio será armar a equipe para continuar na disputa das três competições (Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana): "O primeiro que temos que fazer, antes de pensar uma formação, é trabalhar e pensar que vamos competir em três torneios. Dentro de três dias, com calendário apertado, precisamos gerir muito bem. Senão, existe a possibilidade que não se chegue a nenhuma final que queremos jogar."