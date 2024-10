Criciúma e Atlético-GO prometem 'jogo quente' contra o rebaixamento do Brasileirão

Criciúma e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Heriberto Hülse, às 19 horas, na abertura da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Times que subiram em 2023 movimentam a briga contra a zona do rebaixamento e prometem fazer um 'jogo quente' em Santa Catarina.

O Criciúma tem 32 pontos e está na 14ª colocação. Precisa se recuperar da derrota na rodada anterior, quando perdeu para o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Nos últimos cinco jogos, foram três resultados negativos, um empate e uma vitória.

O Atlético-GO quer iniciar uma recuperação. Ainda ocupa o último lugar, com 21 pontos, dividindo a zona do rebaixamento com Cuiabá, Fluminense e Corinthians. Com moral após bater o Fluminense por 1 a 0 em casa, o time goiano precisa de uma sequência positiva para seguir vivo na luta contra o Z-4. Dentro do recorte recente, são dois triunfos e três derrotas.

Para a partida, o Criciúma contará com o retorno do volante Ronald, que cumpriu suspensão na rodada anterior e trabalhou com o time ao longo da semana. O atacante Arthur Caike recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Em período de transição física, o lateral-esquerdo Miguel Trauco não deve ficar à disposição do técnico Cláudio Tencati.

"Tivemos a chance de abrir o placar e não conseguimos, eles aproveitaram. Nos descontrolamos após o gol, buscamos conversar e melhorar no intervalo, corrigir os encaixes e falhas de marcação e tentar jogar também. Poderíamos ter buscado o empate tanto quanto o Bahia poderia ter feito o segundo gol", lembrou Tencati sobre a derrota contra o Bahia.

Questionado sobre o jogo contra o Atlético-GO, ele fez questão de tirar a pressão sob as costas dos seus jogadores. "No futebol, você quer ganhar sempre, mas quando você usa a palavra obrigação, traz uma carga desnecessária que nós não queremos."

Pelo lado do Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer fará mudanças. Suspenso, o goleiro Ronaldo é desfalque e será substituído por Pedro Rangel. O atacante Joel Campbell também poderá começar jogando. Ele cumpriu suspensão e está livre. Ainda na última linha, Luiz Fernando está recuperado de desgaste muscular e pode aparecer como novidade. Alejo Cruz será o titular na lateral esquerda, enquanto Guilherme Romão segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"É importante vencer novamente. Depois de uma vitória em cima do Fluminense, uma grande equipe, temos essa possibilidade (deixar a lanterna). Isso nos dá esperança e faz a gente olhar para o futuro de uma maneira melhor. Vai ser um grande jogo, uma decisão para nós. Já estamos trabalhando e estudando o adversário para buscar a vitória e tentar sair dessa situação", disse o volante Roni.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X ATLÉTICO-GO

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Bolasie e Allano. Técnico: Claudio Tencati.

ATLÉTICO-GO - Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Baralhas; Lacava (Campbell), Hurtado e Janderson (Luiz Fernando). Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).