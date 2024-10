Corinthians reverteu desvantagem na Copa do Brasil em seis dos últimos 10 confrontos

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo na noite desta quarta-feira no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O time carioca foi melhor no primeiro tempo e chegou ao gol com Alex Sandro, quando pressionava o Corinthians. A equipe paulista subiu de produção na segunda etapa, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com isso, o Corinthians vai ter que vencer o jogo de volta, em casa, para se classificar para a final da competição. Nas últimas 10 vezes em que isso aconteceu o Corinthians conseguiu reverter o resultado em seis oportunidades, conseguindo a classificação dentro de casa.

Nas quatro vezes em que não conseguiu tirar a diferença o clube paulista foi derrotado em casa na primeira partida, tendo que decidir a vaga fora de casa em três oportunidades. Na única vez em que perdeu fora de casa e não conseguiu vencer jogando ao lado da torcida foi na final contra o Cruzeiro em 2018.

Veja momentos em que o Corinthians saiu atrás na ida na Copa do Brasil:

JUVENTUDE (2024) - QUARTAS DE FINAL

O Corinthians já reverteu um resultado negativo esse ano. No primeiro jogo das quartas de final contra o Juventude, a equipe paulista perdeu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1. Jogando na Neo Química arena o Corinthians conseguiu reverter o resultado, venceu o por 3 a 1 e se classificou para a semifinal.

REMO (2023) - TERCEIRA FASE

No primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil o Corinthians foi derrotado pelo Remo fora de casa por 2 a 0. Jogando ao lado da torcida a equipe paulista conseguiu o placar de 2 a 0 no jogo da volta e se classificou para as oitavas de final nos pênaltis, ao vencer por 5 a 4.

ATLÉTICO-MG (2023) - OITAVAS DE FINAL

Fazendo o primeiro jogo fora de casa o Corinthians saiu derrotado do Minerão por 2 a 0. Decidindo em casa, o clube reverteu o resultado e devolveu o mesmo placar à equipe mineira. Com isso, a vaga para as quartas de final foi decidida nos pênaltis e o Corinthians levou a melhor vencendo a disputa por 3 a 1.

AMÉRICA-MG (2023) - QUARTAS DE FINAL

Na fase seguinte da competição o time teve novamente que reverter um resultado negativo para outro time de Minas Gerais, dessa vez o América-MG. Os mineiros venceram o primeiro jogo por 1 a 0. No jogo da volta, em casa, o Corinthians venceu por 3 a 2 no tempo regulamentar e por 3 a 1 nos pênaltis.

ATLÉTICO-GO (2022) - QUARTAS DE FINAL

Em Goiânia o Atlético-GO derrotou o Corinthians por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida seguinte, em casa o Corinthians goleou por 4 a 1 e se classificou para a semifinal da competição.

ATLÉTICO-GO (2021) - TERCEIRA FASE

Pela terceira fase da competição o Corinthians foi derrotado em casa pelo Atlético Goianiense por 2 a 0 e não conseguiu reverter o placar jogando fora de casa na segunda partida. Com isso a equipe paulista acabou eliminada da competição.

AMÉRICA-MG (2020) - OITAVAS DE FINAL

O Corinthians perdeu o primeiro jogo das oitavas de final, jogando em casa, por 1 a 0 para o América Mineiro. Na volta, em Minas Gerais, empatou em 1 a 1 e não conseguiu a classificação para a fase seguinte.

CHAPECOENSE (2019) - TERCEIRA FASE

O Corinthians foi derrotado fora de casa por 1 a 0 para a Chapecoense no primeiro jogo da terceira fase em 2019. Na volta, ao lado de sua torcida, venceu por 2 a 0 e conquistou a classificação para as oitavas de final.

FLAMENGO (2019) - OITAVAS DE FINAL

O Corinthians fez o primeiro jogo em casa e foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo. No jogo de volta, no Maracanã, a equipe perdeu novamente pelo mesmo placar e deu adeus à competição.

CRUZEIRO (2018) - FINAL

Essa foi a única vez, nas últimas 10 partidas de mata-mata da Copa do Brasil, em que o Corinthians foi derrotado fora de casa na primeira partida e não conseguiu reverter o placar ao lado da torcida. O clube perdeu por 1 a 0 em Minas Gerais e novamente por 2 a 1 em São Paulo.