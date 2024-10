Saravia inicia transição física e corre contra o tempo para reforçar Atlético-MG contra o Vasco

Gabriel Milito sabe que a força defensiva do Atlético-MG será vital para segurar o Vasco no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Com vantagem de 2 a 1 do duelo de ida, adquirida na Arena MRV nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, o técnico pode ganhar um importante reforço para jogar em São Januário: o lateral-direito Saravia.

"O lateral-direito Saravia iniciou nesta quinta-feira o trabalho de transição para a preparação física. Mais uma passo pelo retorno, Hermano!", anunciou o Departamento Médico do Atlético, para celebração dos torcedores atleticanos.

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral corre contra o tempo para estar à disposição de Milito para o duelo de São Januário, marcado para o dia 19 de outubro, um sábado, às 18h30. E terá a parada da Data Fifa para intensificar a reabilitação.

Saravia é considerado um grande "ladrão de bolas" e ao mesmo tempo apoio com eficiência o ataque. Sem ele, Milito optou por improvisar no setor, usando escalação com três defensores e com Gustavo Scarpa como um falso ala. Lyanco e Bruno Furchs, zagueiros, ainda se desdobraram na marcação pela direita.

COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA

O Atlético-MG soltou uma nota oficial garantindo que colaborará com o Ministério Público após denúncia da entidade contra o ex-diretor financeiro Carlos Fabel, por apropriação indébita. Segundo a Rádio Itatiaia, a ação oferecida pelo MPMG faz um pedido de devolução de R$ 4 milhões aos cofres do clube alvinegro.

"A respeito da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o Clube Atlético Mineiro reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes na apuração dos fatos, que se referem exclusivamente às gestões ocorridas entre 2009 e 2018. O Clube segue firme em sua missão de manter uma administração responsável e transparente, em benefício de seus associados e torcedores", informou o Atlético-MG.