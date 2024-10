Zubeldía dá espaço para a base em treino do São Paulo e prepara time para jogo com Cuiabá

O São Paulo contou com o reforço de 13 jogadores da base para a atividade com o elenco profissional no treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O técnico Luis Zubeldía aproveitou a movimentação para dar continuidade à preparação do elenco aumentar o leque de observações sobre os garotos de Cotia.

O time, que vem de vitória no clássico com o Corinthians, está a um ponto do quarto colocado Flamengo (48 a 47) e busca um triunfo diante do Cuiabá, neste sábado, para se aproximar do pelotão de frente.

No treinamento, o grupo foi dividido em quatro grupos de 11 atletas onde ele trabalhou confronto de um contra um e simulou situações de jogo. Além de ajustes táticos, Zubeldía corrigiu também a movimentação e a marcação.

Um trabalho técnico foi realizado e os jogadores fizeram ainda um exercício de finalização. O complemento da preparação acontece nesta sexta-feira pela manhã. A viagem para Mato Grosso está marcada para a parte da tarde.

Para o duelo diante do Cuiabá, o São Paulo tem dois desfalques certos, já que Alan Franco e Calleri estão suspensos. Zubeldía vai aproveitar o último treino para definir quem entra na equipe.