Criciúma implementa sistema de reconhecimento facial para sua torcida no Heriberto Hülse

O jogo do Criciúma desta quinta-feira, na abertura da 29ª rodada do Brasileirão, trouxe uma inovação ao torcedor da equipe. Depois de testar com os visitantes, foi implementado o sistema de reconhecimento facial para os catarinenses. Com a novidade, o clube se torna o 14º da elite nacional a contar com a tecnologia.

O Criciúma iniciou os testes do sistema de reconhecimento facial no Heriberto Hülse apenas com torcedores visitantes. E agora adotou a modernidade em todos os acessos a seu estádio, garantindo mais segurança à torcida e o fim do cambismo. Havia muita reclamação da venda de ingressos supervalorizados e até falsificados.

"A introdução de novas tecnologias nos estádios, como o reconhecimento facial, contribui significativamente para aprimorar a experiência dos torcedores. Ao oferecer um acesso mais rápido e fácil, essas inovações garantem maior segurança e personalizam as interações. Assim, o conforto e a conveniência dos espectadores são ampliados, tornando cada partida uma ocasião mais prazerosa e inovadora", afirmou Vitor Roma, CEO da Keeggo, consultoria de tecnologia.

Entre os clubes mais tradicionais do país, Palmeiras, Santos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional e Atlético-MG já utilizam a tecnologia como meio de acesso dos torcedores aos estádios. São Paulo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro são os únicos clubes grandes que ainda não implementaram a ferramenta no futebol brasileiro.

"O acesso aos estádios através da entrada tecnológica traz importantes benefícios à segurança da torcida. A coleta de dados automatizados é essencial nesse processo, pois ajuda os clubes e os administradores a combater a violência, já que os torcedores são identificados durante as partidas. Outro ponto positivo é coibir o comércio ilegal, dada que a venda de ingressos físicos pode facilitar práticas como o cambismo", disse Renê Salviano, especialista em gestão esportiva e CEO da Heatmap.

A segurança gerada pela biometria facial no acesso dos torcedores é um dos grandes atrativos para a implementação da tecnologia. Até o primeiro mês deste ano, quase 50 procurados pela Justiça foram identificados no Allianz Parque com o auxílio da ferramenta e 39 foragidos foram presos quando almejavam entrar no estádio, por exemplo.

"A tecnologia de reconhecimento facial tem desempenhado um papel importante na modernização dos clubes brasileiros. Um sistema inovador como este permite que os torcedores acessem as arquibancadas com mais rapidez e comodidade. Com a identificação facial, não é mais necessário transportar aparelhos físicos ou cartões e a verificação é concluída em menos de um segundo", completou Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa de controle de acessos com reconhecimento facial que está presente na Arena Independência, Arena MRV, Beira-Rio, Ilha do Retiro, Ligga Arena e São Januário.