NFL em São Paulo confirma expectativa com impacto econômico de R$ 330 milhões

A partida da Liga de Futebol Americano do Estados Unidos (NFL) disputada entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo trouxe o retorno esperado. Houve uma movimentação de US$ 61,9 milhões - aproximadamente R$ 330 milhões. A quantia é similar a que a prefeitura da cidade esperava, em torno de US$ 60 milhões, com base em outros jogos da NFL realizados em diferentes cidades.

Além dos 47.236 torcedores presentes no estádio, a Liga promoveu alguns eventos na cidade nos dias que antecederam a partida, como abertura de lojas em shoppings e a chamada 'NFL Experience', que reuniu 25 mil fãs no Parque Villa-Lobos. "O jogo de São Paulo atraiu um grande número de turistas nacionais e estrangeiros, e foi transmitido com destaque nos Estados Unidos, ajudando a promover a capital nesse mercado estratégico", afirmou o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Em entrevista ao Estadão, antes da partida, Pires afirmou que o fato do Brasil ser a 2ª maior base de fãs fora dos Estados Unidos pesou na decisão de trazer o jogo da NFL para o País. "A gente tem a estimativa de US$ 60 milhões de impacto econômico, foi uma estimativa feita baseada nos jogos globais da NFL. E uma geração de emprego de no mínimo 5 mil empregos diretos e indiretos. Muitos turistas americanos vão vir pra São Paulo, a gente vai ter um retorno muito interessante", afirmou Pires na época, em dados que se concretizaram após o evento.

Os turistas citados por Pires gastaram em média R$ 3.355,73, em uma média de 3,2 dias na cidade. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), também confirmou um aumento de 133% na emissão de passagens aéreas dos Estados Unidos, sinalizando o impacto da partida no Brasil.

Para Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil, a experiência agradou. "A estreia no Brasil, um mercado estratégico para a expansão internacional da liga, foi extremamente bem-sucedida. Trabalhamos juntos para entregar um evento histórico, criando uma experiência fantástica para os fãs, para a cidade de São Paulo e para o país."

Com este retorno, é possível que a partida entre Eagles e Packers não seja um evento isolado. "Não se trata de vir ao Brasil para um jogo. Isto é sobre uma parceria contínua com o Brasil no que diz respeito à NFL. Estamos comprometidos com o Brasil, com a prefeitura de São Paulo e a SPTuris", afirmou Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL ao Estadão.