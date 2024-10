Fluminense derrota Cruzeiro e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Após três jogos, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, ao derrotar o Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado fez o time do técnico Mano Menezes pular para os 30 pontos e sair da zona de rebaixamento, empurrando o Vitória. Já a equipe mineira permanece com 43, em oitavo lugar.

Antes de o jogo começar, muitos jogadores do Fluminense se dirigiram até o banco de reservas do Cruzeiro para cumprimentar o técnico Fernando Diniz, que deixou o comando da equipe carioca no fim de junho.

Sem vitória dos três últimos jogos, as equipes se lançaram ao ataque desde o início da partida, alternando e colecionando boas oportunidades. O Fluminense pressionou a saída de bola do Cruzeiro e teve chance de marcar com Keno, mas Cássio defendeu. Paulo Henrique Ganso falhou na finalização.

Mas foi o Cruzeiro que teve a maior chance de abrir o placar. Aos 13 minutos, Lautaro Diaz puxou contra-ataque e lançou Gabriel Verón. Fábio cortou parcialmente. Kayo Jorge chutou na trave, a bola desviou em Marcelo e Thiago Santos salvou em cima da linha.

O jogo ganhou ritmo intenso e a impressão é de que o gol poderia sair para qualquer lado. As defesas apresentaram falhas na marcação, deixando a disputa bastante aberta. Aos 24, Fábio frustrou nova investida de Lautaro Díaz. Aos 29, Matheus Henrique evitou a finalização de Kauã Elias.

Aos poucos o Cruzeiro soube esperar o Fluminense em seu campo e buscar o contra-ataque com rapidez e perigo. Aos 41, em jogada veloz de todo o ataque, a bola chegou para Matheus Henrique, que, de bico, mandou para fora, levando perigo ao gol de Fábio.

O Fluminense foi para o vestiário sob vaias vindas das arquibancadas. As críticas da torcida fizeram o time voltar com a intenção de sufocar o Cruzeiro, mas os erros de posicionamento permaneceram e a equipe mineira aproveitou para encaixar contragolpes. Kayo Jorge por pouco não fez o primeiro gol do jogo, aos três minutos.

A insistência do Fluminense no campo de ataque foi recompensada aos nove minutos. Ganso deu linda assistência para Arias, que bateu cruzado para vencer Cássio e abrir o placar.

O gol desestruturou momentaneamente o Cruzeiro emocionalmente. O Fluminense aproveitou para aumentar a pressão na saída de bola e dominar a disputa de meio campo. Arias por pouco não ampliou a vantagem carioca, aos 23 minutos. Aos 29, foi a vez de Kauã Alias errar o alvo.

Em uma das raras escapadas para o campo ofensivo, o Cruzeiro só não empatou em cabeçada de Matheus Henrique porque Fábio fez uma grande defesa, aos 34.

O final de jogo foi nervoso, com faltas ríspidas, reclamações e 11 cartões amarelos. O Cruzeiro, desorganizado, não teve sucesso na sua procura pelo empate, enquanto o Fluminense festejou os três pontos como se fossem uma taça.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 CRUZEIRO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Thiago Santos e Marcelo (Gabriel Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Arias, Kauã Elias e Keno (Serna). Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo (Walace), Lucas Villalba e Marlon (Kaiki Bruno); Lucas Romero (Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Lautaro Díaz (Peralta) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Arias aos nove minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Hugo, Matheus Henrique, Keno, Arias, Kauã Elias, Walace, Barreal, Marcelo, Gabriel Fuentes. Thiago Santos, Manoel.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).