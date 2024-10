Grêmio tem duelo complicado com Fortaleza para retomar autoridade em sua arena

Para voltar a vencer em sua arena e aumentar a vantagem para a zona de rebaixamento, o Grêmio terá um adversário indigesto. Nesta sexta-feira, às 21h30, recebe o Fortaleza em Porto Alegre (RS) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cearenses vêm surpreendendo nesta edição e estão na briga pelo título. A capacidade da arena, que vem aumentando aos poucos, será de 32 mil torcedores.

O Brasileirão não costuma ter jogos na sexta-feira, mas isso foi feito por conta das eleições municipais no próximo domingo. Assim, a rodada começou na quinta-feira e seguirá apenas até sábado.

O Grêmio já disputou três jogos em sua arena desde a reabertura após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. No primeiro, perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2. Depois, venceu o Flamengo pelo mesmo placar. No último jogo, porém, foi superado pelo Criciúma por 2 a 1.

Este será o segundo jogo do time contra um dos líderes. Na última rodada, visitou o Botafogo no Rio e empatou sem gols. Com isso, tem 32 pontos, quatro a mais do que o primeiro time da zona de rebaixamento.

A principal baixa gremista é o goleiro Marchesín, que cumpre suspensão. Assim, o técnico Renato Gaúcho vai escalar Caíque. O treinador ainda cumpre o último jogo de suspensão pelo STJD e o time será comandado, de novo, pelo auxiliar Marcelo Salles.

No meio-campo, Villasanti e Monsalve também estão fora por suspensão. Entretanto, o setor contará com Soteldo, que volta após ser poupado por desgaste físico. O lateral Fábio iniciou o trabalho com bola e deve ser relacionado.

Marcelo Salles gostou da produção no último jogo, mas quer corrigir alguns detalhes ofensivos. "O nosso time foi muito aplicado naquilo que o Renato pediu na nossa semana de treinamentos. Tudo o que foi pedido foi aplicado... talvez um detalhezinho ou outro na parte ofensiva que vamos corrigir."

O Fortaleza está em uma boa sequência no Brasileirão, há três jogos invicto. Após empatar por 1 a 1 com o Athletico, venceu duas seguidas: Bahia, por 4 a 1, e Cuiabá, por 1 a 0, ambos na Arena Castelão onde conquistou 12 vitórias consecutivas. Com 55 pontos, está em terceiro lugar, na cola de Botafogo (57) e Palmeiras (56).

Se quiser se manter na briga, porém, precisa se reabilitar como visitante. O time vem de derrota para Botafogo, por 2 a 0, e Internacional, por 2 a 1, além do empate com o Athletico. Ao todo, são quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Para atingir este objetivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda, contará com reforços importantes. O atacante Juan Martín Lucero e o volante Zé Welison retornam após suspensão.

Por outro lado, a lista de desfalques tem quatro jogadores. O zagueiro Brítez e o atacante Marinho estão suspensos, enquanto o volante Lucas Sasha e o atacante Moisés estão lesionados. A defesa será formada por Kuscevic e Cardona, enquanto o ataque com Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Apesar da proximidade com os líderes, Vojvoda alertou que ainda falta muito para o fim da competição. "Falta muito. Cada vez que pensamos desse jeito, em título, não sei se fazemos o que temos que fazer porque precisamos focar sempre no próximo jogo. Ainda faltam muitos jogos. São 30 pontos e 30 pontos são muito."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Zé Welisson, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).