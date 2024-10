Flamengo defende tabu diante do Bahia em novo teste para Filipe Luís

O Flamengo vai para o seu segundo teste com Filipe Luís como treinador. O time rubro-negro desafia o Bahia neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto por vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Priorizando a Copa do Brasil, onde iniciou a semifinal com vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, o Flamengo tenta voltar à briga pelo título do Brasileirão, com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Hoje, aparece na quarta posição, com 48 pontos, porém, com um jogo a menos - 27 a 28 - do que seus concorrentes.

O Bahia quer se firmar dentro do G-6. O tricolor baiano é o sexto colocado, com 45 pontos e tenta se vingar da eliminação da Copa do Brasil para o próprio Flamengo, quando perdeu duas vezes por 1 a 0, em casa e no Rio. Rogério Ceni encontrará Filipe Luís, seu ex-comandado, pela primeira vez com o ex-lateral na função de treinador.

O Flamengo detém em cima do Bahia um tabu. A última vitória do Bahia ocorreu em 2019, quando venceu por 3 a 0, no Brasileirão, vencido pelo próprio clube rubro-negro. De lá para cá, foram dez jogos, com a equipe carioca vencendo todos.

Por causa da Copa do Brasil, o Flamengo deve sofrer algumas mudanças. O lateral-esquerdo Alex Sandro, por exemplo, sentiu um desconforto na coxa direita e está vetado. Ele será substituído por Ayrton Lucas, que foi muito elogiado recentemente por Filipe Luís.

Quem também pode ficar de fora é o meia De la Cruz, que reclamou de cansaço diante do Corinthians. Por outro lado, Gabigol deve ser mantido no ataque até para recuperar ritmo de jogo e ter mais uma chance de desencantar pelo clube rubro-negro. Ele até marcou um gol frente ao Corinthians, mas que acabou anulado pela arbitragem.

"Difícil falar que é titular, porque tem outros jogadores que podem ser titulares. Vou mexer na equipe conforme o adversário, esperando ter a mesma intensidade que tivemos contra o Corinthians, mas com alguns acertos para que a gente consiga sair com a vitória", afirmou o treinador flamenguista antes de seu segundo jogo com o time profissional.

O Bahia tem um desfalque importante: o meia Everton Ribeiro, ex-Flamengo, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Carlos de Pena será o titular. O volante Rezende e o atacante Biel seguem no departamento médico. Nicolas Acevedo, por sua vez, está recuperado de uma lesão ligamentar e se colocou à disposição do treinador. A tendência é que fique como opção no banco de reservas.

"Como é a nossa característica, que é ter a posse, ter coragem para jogar, fazer as coisas com confiança. Então, pode esperar um time agressivo, intenso e que vai lutar por todas as bolas. E na defesa proteger muito bem a nossa entrada da área. Sabemos da nossa qualidade", afirmou o volante Caio Alexandre.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).